СБУ допитала 48 осіб у справі про держзраду Вишинського

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Кирило Вишинський у суді

Всі допитані проходять в матеріалах справи як свідки

У справі про держзраду керівника видання «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського були допитані 48 осіб.

Про це «Українським новинам» заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

«За моєю інформацією, допитані 48 осіб», - заявив він.

Підкреслюється, що всі допитані проходять в матеріалах справи як свідки.

Також Кононенко повідомив, що під час обшуків було вилучено велику кількість важливих для слідства даних.

Нагадаємо, 15 травня Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За проведення антиукраїнської діяльності Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро.

Голова департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко запропонував розглянути варіант обміну затриманого 15 травня керівника агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського на незаконно захопленого в Москві українського журналіста Романа Сущенка.

16 травня Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження за фактом затримання в Києві головного редактора інформаційного агентства «РИА Новини» в Україні Кирила Вишинського.

Слідком РФ підтвердив, що керівник «РИА Новости Украина» Вишинський отримав російське громадянство у 2015 році.

Зазначимо, що Служба безпеки України викликала на допиту 47 осіб у справі про державну зраду директора видання «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського.

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