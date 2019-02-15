СБУ: Мангер, підозрюваний у справі Гандзюк, намагається дискредитувати Службу безпеки



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Владислав Мангер під час засідання суду, 14 лютого 2019 Фото: theinsider.ua

Твердження Мангера будуть ретельно перевірені в ході досудового розслідування, – заявили в СБУ

Підозрюваний у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства громадської активістки Катерини Ганздюк Владислав Мангер намагається дискредитувати Службу безпеки України, слідчі якої здійснюють досудове розслідування у цій справі. Про це заявила прес-служба СБУ.

«3 лютого 2019 року під час судового розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваний у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства громадської активістки Катерини Ганздюк Владислав Мангер заявив про начебто причетність до вказаного злочину співробітника Служби безпеки України Данила Доценка. Твердження Мангера, які він нічим не обґрунтував, є його наміром дискредитувати Службу безпеки України. Під час досудового слідства слідчими зібрано достатньо даних, які стали підставою для вручення Мангеру повідомлення про підозру в організації вбивства Гандзюк», - сказано у повідомленні прес-служби.

Як зазначає прес-служба СБУ, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження жодних даних, які б свідчили про причетність до злочину, вчиненого щодо Гандзюк, Доценка чи інших співробітників СБУ отримано не було. Жодна особа, зокрема і сам Мангер, із заявою про вчинення злочину щодо Гандзюк Доценком чи будь-яким іншим співробітником до СБ України не звертався.

Служба безпеки вважає, що цією заявою підозрюваний виключно намагається уникнути кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

«Твердження Мангера будуть ретельно перевірені в ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом умисного вбивства Гандзюк, у суворій відповідності із вимогами КПК України. В тому числі шляхом проведення судових психологічних експертиз із використанням комп’ютерного поліграфа, у разі отримання відповідної згоди від Мангера та інших осіб, про причетність до злочину яких він вказує», - зазначає прес-служба СБУ.

Як відомо, в ніч на 15 лютого Шевченківський районний суд міста Києва заарештував голову Херсонської облради Владислава Мангера.

Також голова Херсонської облради Владислав Мангер під час судового засідання по обранню йому запобіжного заходу 13 лютого заявив, що вбивство активістки Катерини Гандзюк організував генерал Служби безпеки України Данило Доценко.

Як відомо, у середу, 13 лютого, Шевченківський суд Києва розглядає обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру. Адвокати Мангера хочуть дослідити диски, на яких свідки заявляють про його причетність до замовлення убивства Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.