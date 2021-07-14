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    СБУ, МВС і прокуратура створять спецпідрозділи для розслідування воєнних злочинів

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    Наразі лише чверть кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, направлені до суду - СБУ, МВС і прокуратура створять спецпідрозділи для розслідування воєнних злочинів
    Наразі лише чверть кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, направлені до суду
    Фото: Генеральний штаб ЗСУ

    Злочини, скоєні на війні, розслідуватимуть нові спецпідрозділи

    Генпрокурор та керівники Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України і Нацполіції домовились про створення спеціалізованих підрозділів. Вони займатимуться розслідуванням злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

    Була підписана відповідна постанова про створення спецпідрозділів.

    Такі структурні одиниці будуть організовані у складі центральних апаратів СБУ та Нацполіції, а також їхніх регіональних та територіальних органів в Донецькій та Луганській областях.

    Ці підрозділи напряму працюватимуть із Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора та відповідними управліннями у Донецькій та Луганській обласних прокуратурах.



    «Наразі лише чверть кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту направлені до суду. Тільки близько 20 стосуються порушення законів і звичаїв війни», – заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

    За її словами, на недоліки розслідування Україною воєнних злочинів і злочинів проти людяності вказував прокурор Міжнародного кримінального суду у звіті за 2020 рік.

    «Ефективне ж кримінальне переслідування за найтяжчі злочини, у тому числі проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, є обов’язком України відповідно до її міжнародних зобов’язань», – додала Венедіктова.

    Теги: МВС прокуратура бойовики на Донбасі Генпрокурор СБУ війна Офіс Генерального прокурора розслідування Ірина Венедіктова
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    СБУ, МВС і прокуратура створять спецпідрозділи для розслідування воєнних злочинів