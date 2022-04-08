СБУ взяла телеексперта, який працював на Росію. Стало відоме ім'я (документи)

За один виступ у російському ЗМІ українцю платили визначену таксу

Служба безпеки України затримала «експерта з енергетичних питань», який поширював кремлівську пропаганду та займався дискредитацією України на міжнародній арені. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Так званий експерт робив це в ефірі санкційних телеканалів і через рейтингові телеграм-канали. Також він тісно співпрацював з російським інформагентством «Россия сегодня». Докази цього документально підтверджені.

Інструкції чоловік отримував від російського куратора з тимчасово окупованого Криму, а мільйонні гонорари – з РФ, через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Під час обшуків правоохоронці виявили у російського агента: засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та флеш-носії з доказами злочинних дій; готівку у розмірі 3 млн грн, яку він отримав на проведення інформаційних диверсій.

За інформацією джерел «Главкома» у спецслужбі, неназваним у релізі СБУ «експертом» виявився Дмитро Марунич. Цей чоловік тривалий час позиціонував себе фахівцем у питаннях енергетики, хоча не працював у цій галузі. Зараз він перебуває в СІЗО одного з обласних центрів.

У розпорядження видання також потрапив договір про співробітництво, укладений між Маруничем і державним російським пропагандистським інформагентством «Россия сегодня». Документ датований 1 листопада 2021 року.

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Документ свідчить, що за кілька місяців до війни Марунич, як експерт, зобов'язувався перед російським замовником виступати визначену кількість разів у проросійському інтернет-виданні «Украина.Ру».

скріншот з мережі

За один виступ йому платили 14,3 тис. російських рублів. Всього контракт підписано на суму 114,4 тис. російських рублів.

Окрім того Марунич був постійним гостем ефірів проросійських телеканалів в Україні, які потрапили під санкції.

Окремо Марунич погодився з вимогами «Россия сегодня», щоб не порушувати російське законодавство.

Зауважимо, явище псевдоекспертів та псевдополітологів стало поширеним в останні роки в України. Медіапростір заполонили люди, які коментували все що завгодно, при цьому вони не мали жодного професійного стосунку до тем, за які бралися. Більшість таких людей обслуговували замовників з різних політичних сил, а також країну-агресора. Десятки таких коментаторів були постійними гостями ефірів проросійських каналів.