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    СБУ не виявила порушень в опитуванні про від'єднання Галичини

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    СБУ не виявила порушень в опитуванні про від'єднання Галичини

    Директор КМІС розповів про дзвінок із Служби безпеки

    Служба безпеки України не знайшла жодних порушень за фактом проведення опитування, в якому респондентів запитують про приєднання Галичини до Польщі.

    Про це повідомив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто у Facebook.

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    «Представник СБУ зателефонував сьогодні і повідомив, що перевірка не виявила порушень», - написав він.

    Нагадаємо, Київський міжнародний інститут соціології опитував громадян, як вони бачать долю Галичини після президентських виборів. Серед варіантів відповідей — чи повинна Галичина приєднатися до Польщі. Служба безпеки почала перевірку, чи має опитування ознаки посягання на територіальну цілісність України.

    У 2014 році КМІС уже робив опитування щодо статусу Галичини. В інституті наголосили, що лише досліджують суспільну думку. Також у КМІС зазначили, що наявність варіантів відповідей про приєднання до Польщі не означає агітацію до сепаратизму.

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