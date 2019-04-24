СБУ почала перевірку через опитування про від'єднання Галичини



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У СБУ попередньо визначили, що опитування має окремі ознаки статті 110 Кримінального кодексу «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»

У КМІС стверджують, що справді розпочали опитування 23 квітня про майбутнє Галичини після президентських виборів, проте до сепаратизму не закликали

Київський міжнародний інститут соціології опитував громадян, як вони бачать долю Галичини після президентських виборів. Серед варіантів відповідей — чи повинна Галичина приєднатися до Польщі. Служба безпеки почала перевірку, чи має опитування ознаки посягання на територіальну цілісність України.

Про опитування щодо статусу Галичини почали повідомляти користувачі Facebook, пише «Громадське».

У громадян запитували, якою вони бачать долю Галичини (тобто, Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей) після президентських виборів.

Серед варіантів відповідей:

у складі унітарної України;

у складі децентралізованої України (де самоврядування має широкі повноваження та бюджетну самостійність);

як суб'єкт федерації у складі федеративної України;

як окрема держава з трьох областей;

входження до складу сусідньої Польщі.

Управління СБУ на Львівщині вже відреагувало на опитування. За попередніми висновками служби, воно має окремі ознаки статті 110 Кримінального кодексу «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України». Зокрема заклики до посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Нині СБУ встановлює всіх причетних до опитування.

У КМІС підтвердили факт опитування й зазначили, що його почали 23 квітня на замовлення газети «Дзеркало тижня». В інституті вказали, що лише досліджують суспільну думку.

«Це сканування настроїв суспільства, небезпечних для країни, ми їх просто вивчаємо, щоб цього не сталося», — зазначили соціологи.

Також у КМІС вказали, що наявність варіантів відповідей про приєднання до Польщі не означає агітацію до сепаратизму. «В анкетах ставляться будь-які запитання. Коли ми запитуємо, як ви ставитеся до Росії, там також є варіант — «добре». Але це ж не означає, що ми закликаємо добре ставитися до ворога», - стверджують у КМІС і відкидають звинувачення в сепаратизмі.

«Ми таку саму соціологію робили й у 2014 році у східних областях, тоді як на мене, це допомогло і завадило повномасштабному вторгненню російських військ. Не бачу нічого поганого в таких опитуваннях», — зазначив гендиректор КМІС Володимир Паніотто і додав, що КМІС уже спілкується з СБУ.

Паніотто відзначив, що опитування щодо статусу Галичини проводиться вже не вперше.

У 2014 році КМІС уже робив опитування щодо статусу Галичини. Його результати газета «Дзеркало тижня» використала у своїй статті «Песня о Родине. Слова народные».

«Тоді на запитання «якою ви бачите долю Галичини» 53,4% опитаних (у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях) обрали варіант унітарної України в межах Конституції. Ще 40,4% виступили за децентралізацію. Ідею Галичину як федеративної частини України не підтримав жоден з опитуваних. Ідею створення окремої держави з трьох областей — 0,2% опитаних. За приєднання Галичини до Польщі тоді висловилися 2,8% опитаних. Не визначилися — 2,9%», - нагадують соціологи.