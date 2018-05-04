СБУ проводить масштабні обшуки у райвідділах поліції у Запоріжжі

Також слідчі дії проходять у деяких місцевих прокуратурах

У п’ятницю, 4 травня, у всіх райвідділах поліції Запоріжжя та деяких місцевих прокуратурах проходять слідчі дії. Про це повідомляє місцеве видання «Перший Запорізький». Зазначається, що обшуки проходять в Комунарському, Шевченківському, Дніпровському та Вознесенівському райвідділах поліції і місцевих прокуратурах. Вони



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Також слідчі дії проходять у деяких місцевих прокуратурах

У п’ятницю, 4 травня, у всіх райвідділах поліції Запоріжжя та деяких місцевих прокуратурах проходять слідчі дії.

Про це повідомляє місцеве видання «Перший Запорізький».

Зазначається, що обшуки проходять в Комунарському, Шевченківському, Дніпровському та Вознесенівському райвідділах поліції і місцевих прокуратурах. Вони проводяться співробітниками Служби безпеки України та департаментом внутрішньої безпеки Нацполіціі під процесуальним керівництвом прокуратури в рамках розслідування кримінального провадження у ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Джерела видання у правоохоронних органах кажуть, що силовики шукають на місцях інформацію про так звані справи-багатоепізодники, в яких зловмисники пишуть велику кількість явок з повинною і беруть на себе чужі злочини.

Як правило, мова йде про людей без певного місця проживання. Цей процес дозволяє правоохоронцям звітувати про розкриття злочинів і позитивні показники.

Зазначається, що не виключено, що пошуки цих епізодів пов'язані зі зміною керівництва поліції в Запорізькій області.

Нагадаємо, 3 травня глава Нацполіції Сергій Князєв представив нового керівника Запорізької поліції. Ним став генерал поліції третього рангу, який раніше очолював ГУ Нацполіціі в Луганській області, Сергій Коміссаров.

За фактом якого саме кримінального провадження проводяться слідчі дії, в СБУ поки не повідомляють, хоча факт проведення обшуків підтверджують.