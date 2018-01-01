СБУ розслідує можливу роботу в Криму Adidas, Puma і DHL
- Сьогодні, 05:58
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Деталі досудового розслідування не розголошуються
Головне управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим проводить слідчі дії в рамках кримінальної справи про можливу роботу німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma на анексованому півострові.
Про це йдеться у відповіді відомства на запит «Крим.Реалії».
«Повідомляємо, що відомості Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України щодо можливого здійснення господарської діяльності з продажу на тимчасово окуповану територію Криму німецькими компаніями DHL Express, Adidas, Pumа долучені до матеріалів кримінального провадження, досудове розслідування якого здійснює слідчий відділ ГУ СБУ в АР Крим. Зараз тривають слідчі дії», – йдеться в документі.
У відомстві додали, що деталі досудового розслідування не розголошуються в зв'язку зі статею 222 КК України.
Раніше в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомили, що німецькі компанії DHL Express, Adidas і Puma ведуть незаконну діяльність в анексованому Криму.
Зазначалося, що компанія DHL Express має три свої представництва в Сімферополі, а Adidas і Puma - шість і один магазини відповідно.
Також Міністерство з питань тимчасово окупованих територій заявило, що BMW, Toyota і Mercedes-Benz працюють в анексованому Криму в обхід санкцій.
Водночас компанії Volkswagen та Adidas заперечили роботу в анексованому Криму.