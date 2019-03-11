«Нацкорпус» навідався на виступ Порошенка у Житомирі
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Розсилка
Націоналісти вигукували «Ганьба», «Мародерів за грати», «Чому втік з Черкас?»
До самої сцени підійти активістам «Нацкорпусу» не вдалося через кордон силовиків
Учасники організації «Національний корпус» влаштували в Житомирі чергову акцію під час виступу президента Петра Порошенка 11 березня.
Трансляцію акції вів канал «Нацкорпусу» в Youtube.
Декілька десятків представників «Нацкорпусу» із плакатами підійшли до сцени, з якої виступав Порошенко, вимагаючи посадити до в’язниці винних у розкраданнях в оборонному комплексі.
Націоналісти вигукували «Ганьба», «Мародерів за грати», «Чому втік з Черкас?».
До самої сцени підійти їм не вдалося через кордон силовиків.
Під час виступу Порошенко пообіцяв, що винних у розкраданнях не врятують «ні посади, ні знайомства». Також президент заявив, що крім зовнішнього ворога, є ворог і всередині країни - «ще один фронт». «Упевнений, що і на цьому фронті на нас чекає перемога», - сказав він.
Раніше лідер політичної партії «Національний корпус», народний депутат Андрій Білецький заявив, що його партія та організація будуть продовжувати акції виключно проти президента Петра Порошенка.
Нагадаємо, 9 березня представники організацій «Національний корпус» і «Національні дружини» прийшли до Адміністрації президента із вимогою взяти під варту та арештувати рахунки фігурантів розслідування щодо розкрадання в оборонці. Біля АП виникли сутички, унаслідок чого постраждали двоє поліцейських та один нацгвардієць.
Пізніше «Національний корпус» намагався прорватися до Порошенка в Черкасах. Після сутичок між членами організації та правоохоронцями у Черкасах до лікарні звернулися 22 поліцейських - 19 з них госпіталізували.
Джерело: Громадське