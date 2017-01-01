СБУ відзвітувала про протидію гібридній агресії РФ в інтернеті

З початку року зареєстровано 43 кримінальні провадження щодо агітаторів, які поширювали заклики до повалення конституційного ладу і державної влади

Протягом 2017 співробітники підрозділів контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України припинили діяльність 388 зловмисників, причетних до адміністрування і модерації антиукраїнських ресурсів в інтернеті. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ. Так, за матеріалами спецслужби зареєстровано 43



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СБУ припинила діяльність 388 антиукраїнських інтернет-агітаторів

З початку року зареєстровано 43 кримінальні провадження щодо агітаторів, які поширювали заклики до повалення конституційного ладу і державної влади

Протягом 2017 співробітники підрозділів контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України припинили діяльність 388 зловмисників, причетних до адміністрування і модерації антиукраїнських ресурсів в інтернеті.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Так, за матеріалами спецслужби зареєстровано 43 кримінальні провадження щодо агітаторів, які в основному в російських соцмережах поширювали заклики до повалення конституційного ладу і державної влади.

Також повідомляється, що з початку року суди внесли 36 обвинувальних вироків власникам та адміністраторам антиукраїнських угруповань та сторінок в соціальних мережах, зокрема «ВКонтакте» і «Однокласники». Їх дії кваліфіковані за ст. 109 (насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

«У 2017 році співробітники Служби припинили використання міжнародними злочинними угрупованнями 24 сайтів в українському сегменті інтернет, через які проходила координація терористичної та іншої протиправної діяльності. Припинено також функціонування мережі з десяти інформаційних інтернет-сайтів, яка була створена російськими спецслужбами для поширення неправдивих повідомлень маніпулятивного характеру в рамках гібридної інформаційної агресії проти України», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України зібрала 393 свідчення стосовно збройної агресії російських військ проти України, а також фізичного насилля та знущань над нашими громадянами в катівнях ОРДЛО.