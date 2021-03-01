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    Скандал у МЗС. Співробітники посольства України в Польщі попались на контрабанді

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    МЗС України розпочинає дисциплінарне розслідування проти двох співробітників щодо виявлених фактів корупції - Скандал у МЗС. Співробітники посольства України в Польщі попались на контрабанді
    МЗС України розпочинає дисциплінарне розслідування проти двох співробітників щодо виявлених фактів корупції
    Фото з відкритих джерел

    Очільник МЗС відкликав з-за кордону двох співробітників, підозрюваних в корупції

    У неділю, 28 лютого, двох співробітників посольства України в Польщі затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

    «За моєї каденції на посаді міністра ми не будемо замовчувати такі ганебні випадки і тим більше покривати їхніх фігурантів», – заявив Кулеба.

    Міністр повідомив про три ухвалених ним рішення:

    1. Обох співробітників негайно відкликано із довгострокового закордонного відрядження. «Їх робота в посольстві завершилася. У найближчі пару годин усі формальності з цього питання будуть завершені», – сказав Кулеба.
    2. Проти обох співробітників починається дисциплінарне розслідування щодо виявлених фактів. «Розслідування буде ретельне і швидке. Звісно, презумпцію невинуватості ніхто не відміняв. Але за результатами розслідування я буду готовий ухвалювати будь-які рішення», – зазначив міністр.
    3. МЗС буде повністю взаємодіяти з правоохоронними органами, від яких очікують швидкого та неупередженого розслідування і встановлення усіх обставин справи.

    «Корупція є всюди, де є люди. Різниця лише в тому, толерують її чи ні. У МЗС — ні. Я ніколи не покриватиму негідників, які думають, що можуть використати дипломатичний статус не для служіння державі та людям, а для особистого незаконного збагачення», – заявив Кулеба.

    Нагадаємо, 28 лютого на митному посту «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби представники ДБР у співпраці з іншими правоохоронними органами затримали вантажний транспортний засіб, який намагався перевезти до Євросоюзу велику кількість валюти, золота інших матеріальних цінностей

    Теги: МЗС прикордонники митниця Польща контрабанда Волинська область Дмитро Кулеба
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