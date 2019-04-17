Жителька Дніпропетровщини намагалася продати спецслужбам Росії персональні дані 1,5 млн українців



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Фото: Радіо Свобода

Служба безпеки України запобігла черговій спробі РФ втрутитись у виборчий процес в Україні

На Дніпропетровщині співробітники Служби безпеки України попередили спробу передачі персональних даних українських виборців до Російської Федерації. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканка Кам’янська Дніпропетровської області за допомогою спеціалізованих форумів та комунікативних можливостей мережі Інтернет намагалась збути базу даних, яка налічувала особисту інформацію та контактні телефони півтора мільйона громадян України.

Серед «замовників» вказаного масиву даних правоохоронці виявили громадян Російської Федерації, ймовірно представників російських спецслужб, які мали на меті використати базу даних для здійснення «телефонного тероризму» напередодні та під час проведення виборів Президента України. Передбачалось, що такі дзвінки мали вплинути на хід виборчого процесу та делегітимізувати його результати.

Для недопущення передачі до країни-агресора інформації з обмеженим доступом співробітники СБУ провели санкціоновані обшуки, у ході яких вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, що використовувались у протиправній діяльності.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361-2 Кримінального кодексу України.

Заходи з припинення протиправних дій проводились спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Служба безпеки України закликає громадян бути пильними та повідомляти про будь-які виявлені факти порушення вимог виборчого законодавства.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки повідомила, що Росія планує провокувати дестабілізацію ситуації в Україні під час виборів президента.