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    Події в Україні

    На Закарпатті податківця спіймали на хабарі

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    <span>Затримали посадовця в Ужгороді</span> - На Закарпатті податківця спіймали на хабарі
    Затримали посадовця в Ужгороді

    Один із головних антикорупціонерів регіону погорів на вимаганні $2 тисяч

    Служба безпеки України викрила на хабарі завідувача сектору запобігання корупції Головного управління Державної податкової служби в Закарпатській області. Про це повідомляють на сайті СБУ.

    "За даними слідства, один із головних антикорупціонерів регіону погорів на вимаганні $2 тисяч від власника місцевої будівельної фірми. Так податківець оцінив не притягнення підприємця до адміністративної відповідальності через приховування реальних прибутків від бізнесу та внесення занижених сум до податкової декларації", - сказано в повідомленні.

    Затримали посадовця в Ужгороді відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання першої половини хабара, додали в СБУ.

    За фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, відкрито провадження.

    Наразі за місцем роботи і проживання затриманого тривають обшуки. Встановлюються інші факти зловживань посадовця.

    Викриття корупційного правопорушення відбувалося спільно з Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Львів, Головним управлінням Державної податкової служби в Закарпатській області та під процесуальним керівництвом прокуратури, резюмували в СБУ.

    СБУ Закарпаття хабар
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