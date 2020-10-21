СБУ викрила оборудку на будівництві доріг у Харківській області



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У фірми-переможця відсутня власна матеріально-технічна база і кваліфікований штат працівників

Служба безпеки заявляє, що попередила неякісне будівництво та ремонт об’єктів критичної інфраструктури автодорожньої галузі Харківської області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом третього кварталу поточного року харківське держпідприємство оголосило проведення низки тендерів на закупівлю будматеріалів для ремонту і будівництва автодоріг. Менеджмент однієї з комерційних фірм запропонував конкурсні ціни, які були значно нижчими від ринкових. Це дозволило комерсантам перемогти в торгах і укласти договори на майже 6,3 млн грн.

Під час аналізу тендерної документації співробітники СБУ виявили, що у фірми-переможця відсутня власна матеріально-технічна база і кваліфікований штат працівників. А продукція, яку комерсанти планували придбати у субпідрядників, не відповідає сертифікатам якості.

Це могло призвести до постачання неякісних будматеріалів для виконання робіт і створювало загрозу передчасного руйнування дорожнього покриття, підвищення аварійності на автошляхах та могло завдати мільйонні збитки державі.