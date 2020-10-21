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    Кримінал

    На Волині шахраї під виглядом call-центру крали гроші з банківських рахунків

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    Шахраї під виглядом call-центру крали гроші з банківських рахунків - На Волині шахраї під виглядом call-центру крали гроші з банківських рахунків
    Шахраї під виглядом call-центру крали гроші з банківських рахунків

    Жертвами обману стали як українці, так і іноземці, тоді як самі шахраї перебували на Волині

    На Волині шахраї під виглядом call-центру крали до 500 тисяч гривень на місяць з рахунків в Україні і за кордоном.

    Про це повідомляє СБУ.

    Як зазначають силовики, п'ятеро жителів іншої області організували в Луцьку call-центр в одному з офісних приміщень в центрі міста. Там працювали кілька десятків операторів. Вони дзвонили клієнтам і представлялися співробітниками фінустанов, що допомагало їм отримувати від громадян дані про банківські рахунки, CVV-коди і пін-коди до карток.

    Потім зловмисники переводили гроші на підконтрольні рахунки. Група крала з рахунків майже півмільйона гривень щомісяця.

    Під час обшуків в приміщенні центру та за місцями проживання шахраїв вилучили гроші, комп'ютерну техніку та мобільні телефони.

    Слідство ведеться за статтею про несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, комп'ютерних мереж, автоматизованих систем за попередньою змовою.

    СБУ шахрайство гроші іноземці
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