СБУ викрила під Києвом осередок «Ісламської держави»

Лідером осередку є бойовик, який перебуває міжнародному у розшуку за участь у бойових діях у Сирії

Терористи збиралися «відсидітись» в Україні після скоєних злочинів

На Київщині Служба безпеки України викрила осередок міжнародної терористичної організації «Ісламська держава». Оперативники спецслужби встановили, що учасники осередку підробляли паспорти громадян України та РФ і здійснювали легалізацію на території України вихідців з країн Близького Сходу та Центральної Азії.

«Його лідером є бойовик, що перебуває у розшуку в одній з країн Східної Європи за участь у бойових діях у Сирії. У 2019 році за підробленими документами прибув в Україну і підібрав групу "однодумців", усі учасники якої є іноземцями», - йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Так, за версією слідства, частина з них є діючими бойовиками «ІДІЛ». За задумом лідерів міжнародної терористичної організації, вони мали «відсидітись» в Україні після скоєних злочинів. Фігуранти також поширювали літературу екстремістського характеру серед потенційних прихильників.

Правоохоронці провели дев’ять обшуків за адресами тимчасового проживання та переховування фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено засоби ураження, зокрема:

вибухонебезпечну речовину із вмістом тротилу,

гранату Ф-1,

8 гранатометних пострілів,

іноземну валюту,

банківські картки,

чернетки із записами фінансових переказів до Сирії.

Крім того, у фігурантів виявлено символіку міжнародної терористичної організації «ІДІЛ», релігійно-екстремістську літературу автора, причетного до вербування бойовиків. До матеріалів кримінального провадження слідством також долучено задокументоване листування учасників осередку із бойовиками «ІДІЛ» за кордоном. У ній зловмисники обговорювали повернення у Сирію для участі у бойових діях.

Розслідування проводилося у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-розшукові дії, збираються докази для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.