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    До України повертаються діти й дружини бойовиків Ісламської держави – журналіст

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    До України повертаються діти й дружини бойовиків Ісламської держави – журналіст
    Фото: Андрій Цаплієнко/Facebook

    Майже сорок українок та їхні дітей перебували у страшних умовах табору ІДІЛ

    Завдяки довгий і складній спецоперації українських жінок звільнено із сирійського табору. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко на своїй сторінці в мережі Facebook.

    «Рік тому ми знайшли майже сорок наших співвітчизниць та їхніх дітей у страшних умовах табору для родин терористів ІДІЛ – найжорстокішої організації радикального ісламу. Українки благали повернути їх додому. Й ось ми повертаємось», – написав він.

    Наразі жінки перебувають на території Іраку, де їх чекає український борт. Зовсім скоро українки повернуться додому. 

    «Ісламська держава» є міжнародною сунітською терористичною організацією, яка активно діє, починаючи від 2003-го року. Нині «Ісламська держава» контролює частину території в Іраку та Сирії, де вона намагається реалізувати свій проєкт зі створення квазідержави із шаріатською формою правління.

    2014-го року терористи на захоплених територіях оголосили «халіфат». «Ісламській державі» закидають геноцид, руйнування культурного надбання людства, а також інші воєнні злочини.

    Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що терористична організація «Ісламська держава» продовжує боротися за відродження тероризму в Сирії та Іраку.

    Теги: Сирія Ісламська держава Україна
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