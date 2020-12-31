До України повертаються діти й дружини бойовиків Ісламської держави – журналіст

Майже сорок українок та їхні дітей перебували у страшних умовах табору ІДІЛ

Завдяки довгий і складній спецоперації українських жінок звільнено із сирійського табору. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко на своїй сторінці в мережі Facebook.



«Рік тому ми знайшли майже сорок наших співвітчизниць та їхніх дітей у страшних умовах табору для родин терористів ІДІЛ – найжорстокішої організації радикального ісламу. Українки благали повернути їх додому. Й ось ми повертаємось», – написав він.

Наразі жінки перебувають на території Іраку, де їх чекає український борт. Зовсім скоро українки повернуться додому.

«Ісламська держава» є міжнародною сунітською терористичною організацією, яка активно діє, починаючи від 2003-го року. Нині «Ісламська держава» контролює частину території в Іраку та Сирії, де вона намагається реалізувати свій проєкт зі створення квазідержави із шаріатською формою правління.

2014-го року терористи на захоплених територіях оголосили «халіфат». «Ісламській державі» закидають геноцид, руйнування культурного надбання людства, а також інші воєнні злочини.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що терористична організація «Ісламська держава» продовжує боротися за відродження тероризму в Сирії та Іраку.