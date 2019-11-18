СБУ повідомила власнику дорожньо-ремонтної фірми в Краматорську про підозру в фінансуванні тероризму



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Встановлено, що протягом 2015-18 років самопроголошеній «Донецькій народній республіці» було сплачено податків майже на 2 млн грн в еквіваленті на національну валюту

Служба безпеки України повідомила власникові дорожньо-ремонтної фірми в Краматорську про підозру в фінансуванні тероризму. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

«Співробітники Управління СБ України в Миколаївській області спільно зі слідчими органів держбезпеки встановили, що в 2014 році місцевий житель зареєстрував у Краматорську фірму. Одночасно він відкрив філії компанії в Макіївці, Горлівці та Єнакієвому. Використовуючи реквізити банківських установ, що діють на тимчасово окупованих територіях, усупереч вітчизняному законодавству, зловмисник систематично перераховував кошти, отримані від діяльності представництв, у «податкові» органи терористів», - сказано в ньому.

Встановлено, що протягом 2015-18 років самопроголошеній «Донецькій народній республіці» було сплачено податків майже на 2 млн грн в еквіваленті на національну валюту.

Під час обшуків, проведених в офісі будівельної компанії в Краматорську, правоохоронці вилучили документи, що підтверджують регулярні відрахування до так званих «податкових органів ДНР».

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу, фігуранту справу оголошено про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до фінансування тероризму.