СБУ виявила 180 тонн зіпсованих консервів, якими посадовці хотіли годувати бійців на Донбасі



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Наразі тривають слідчі дії на території військових частин ЗСУ, в офісних і складських приміщеннях комерсантів, причетних до протиправної діяльності Фото: пресцентр СБУ

У ході спецоперації співробітники СБУ попередили загрозу нанесення шкоди життю та здоров’ю військовослужбовців ЗСУ

Співробітники Служби безпеки України у межах реалізації комплексу заходів по боротьбі з корупцією в оборонній сфері викрили схему поставок неякісних продуктів для потреб Міністерства оборони.

Про це 19 липня повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що для формування «Недоторканого Запасу продовольства» Збройних Сил України комерційна структура поставила майже 180 тонн м’ясних консервів загальною вартістю понад 15 мільйонів гривень.

Після встановлення непридатності поставленої партії продуктів до вживання для уникнення відповідальності посадові особи ЗСУ вступили у змову з підприємцем для заміни харчової продукції на якісну.

«У той же час непридатні для вживання консерви посадовці планували використати для харчування особового складу ЗСУ, зокрема у районі проведення Операції об’єднаних сил. У ході спецоперації співробітники СБУ попередили загрозу нанесення шкоди життю та здоров’ю військовослужбовців ЗСУ, а також задокументували факт розтрати бюджетних коштів оборонної сфери в особливо великих розмірах», - говориться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії на території військових частин ЗСУ, в офісних і складських приміщеннях комерсантів, причетних до протиправної діяльності.

Слідчі дії відбувались у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.