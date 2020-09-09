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    СБУ затримала бойовика ІДІЛ (фото)

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    Затримали терориста в&nbsp;столиці - СБУ затримала бойовика ІДІЛ (фото)
    Затримали терориста в столиці

    Наразі зловмисник перебуває під арештом терміном 40 діб

    У столиці Служба безпеки України затримала одного із керівників міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», який перебуває у розшуку за лінією Інтерполу. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    «У столиці Служба безпеки України затримала одного із керівників міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», який перебуває у розшуку за лінією Інтерполу», – сказано у повідомленні.

    Зазначається, що за отриманими українською спецслужбою даними, злочинець є вихідцем із однієї з пострадянських країн та входить до керівної ланки терористів «ІД». Встановлено, що свого часу затриманий був заступником відомого чеченського ісламіста Ахмеда Чатаєва, якого підозрюють в організації теракту в Міжнародному аеропорту Ататюрк у 2016 році. Іноземець брав участь у бойових діях на території Сирії та Іраку, займався підбором і підготовкою бойовиків, організацією терактів.

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    У 2018 році терорист за підробленими документами незаконно прибув в Україну. На Київщині він створив злочинне угруповання, до якого входили вихідці із країн Центральної Азії. За оперативною інформацією, протягом цього часу він продовжував здійснювати координацію осередків «ІД» за кордоном.

    «Затримали терориста в столиці. Наразі він перебуває під арештом терміном 40 діб. Розпочато процедуру екстрадиційної перевірки. СБУ також перевіряє можливу причетність міжнародного злочинця та учасників злочинного угруповання до підготовки терористичних актів на території України», – додається у повідомленні.

    Нагадаємо, що СБУ затримала у Житомирі учасника терористичної організації «Ісламська держава».

    ІДІЛ СБУ держава Ісламська держава злочинець
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