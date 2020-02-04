«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт в Лондоні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

2 лютого на півдні Лондона чоловік з ножем напав на перехожих

Ніяких доказів причетності до теракту бойовики не надали

Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт в Лондоні.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що про причетність «Ісламської держави» до теракту повідомило наближене до організації інформаційне агентство Amaq. При цьому ніяких доказів бойовики не надали.

«Вчора здійснив теракт в районі Стретем на півдні Лондона боєць «Ісламської держави». Здійснив атаку у відповідь на заклики здійснювати атаки проти ІДІЛ з боку країн коаліції», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 лютого у Лондоні стався теракт.

Як повідомлялося, на півдні Лондона чоловік з ножем напав на перехожих, унаслідок чого декілька осіб зазнали поранень; поліція застрелила нападника.

Поліція знайшла вибуховий пристрій, пристебнутий до тіла підозрюваного в нападі на перехожих. Пристрій виявився фальшивим.