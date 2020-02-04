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    У світі

    «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт в Лондоні

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    2 лютого на півдні Лондона чоловік з ножем напав на перехожих - «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт в Лондоні
    2 лютого на півдні Лондона чоловік з ножем напав на перехожих

    Ніяких доказів причетності до теракту бойовики не надали

    Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт в Лондоні.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що про причетність «Ісламської держави» до теракту повідомило наближене до організації інформаційне агентство Amaq. При цьому ніяких доказів бойовики не надали.

    «Вчора здійснив теракт в районі Стретем на півдні Лондона боєць «Ісламської держави». Здійснив атаку у відповідь на заклики здійснювати атаки проти ІДІЛ з боку країн коаліції», — йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 2 лютого у Лондоні стався теракт.

    Як повідомлялося, на півдні Лондона чоловік з ножем напав на перехожих, унаслідок чого декілька осіб зазнали поранень; поліція застрелила нападника.

    Поліція знайшла вибуховий пристрій, пристебнутий до тіла підозрюваного в нападі на перехожих. Пристрій виявився фальшивим.

    теракт ІДІЛ кримінал тероризм напад Велика Британія Ісламська держава
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