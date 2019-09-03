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    Прокуратура повідомила депутату Алчевської міськради про підозру в організації «виборів» у «ЛНР»

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    Алчевська міська рада - Прокуратура повідомила депутату Алчевської міськради про підозру в організації «виборів» у «ЛНР»
    Алчевська міська рада

    Підозрюваний дав згоду на призначення себе головою так званої дільничної виборчої комісії й організував роботу інших її членів

    Прокуратура Луганської області повідомила депутатові Алчевської міської ради 6 скликання про підозру в участі у проведенні й організації так званих чергових виборів голови самопроголошеної «Луганській народної республіки» і депутатів «народної ради». Про це йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури Луганської області.

    «Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому слідчим відділом третього управління ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях, за фактом організації та забезпечення проведення 11 листопада 2018 так званих «чергових виборів голови «ЛНР» і депутатів «народної ради ЛНР» (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч.1 ст. 258-3 КК України)», - сказано в ньому.

    Підозрюваний дав згоду на призначення себе головою так званої дільничної виборчої комісії й організував роботу інших її членів.

    Йому заочно повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч.1 ст. 258-3 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу.

    Санкції ст. 109 і ст. 110 передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років, з конфіскацією майна або без такої, ст. 258-3 - позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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