СБУ затримала у Чернігові іноземця, який агітував за «агресивну війну»

Наразі перевіряється інформація про співробітництво фігуранта із спецслужбами РФ

Силовики у Чернігові затримали іноземця, який намагався створити осередок агітаторів «агресивної війни». Він належав до угруповання, створеного на території Росії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, громадянин однієї з пострадянських країн, що проживав в Україні, поширював в інтернеті заклики до протиправних дій. Зокрема, на своїй сторінці він публікував матеріали про домінування так званої «слов'янської держави» над іншими народами. Також він поширював дискримінаційні публікації щодо однієї з нацменшин.

СБУ встановила, що він належав до одного з радикальних угруповань, яке було створене на території Росії. Агітатор займався пошуком однодумців у регіоні для залучення до пропагандистських заходів.

Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілі фігуранта правоохоронці виявили комп'ютерну техніку і документи з доказами протиправної діяльності, а також вогнепальну зброю без дозволу.

Зараз вирішується питання за повідомленням чоловікові про підозру у статті 436 (пропаганда війни) Кримінального кодексу. Перевіряється інформація про його співпрацю зі спецслужбами Росії.