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    У Кремлі вважають, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною

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    Кремль: Президент РФ не може використовувати несертифіковану вакцину - У Кремлі вважають, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною
    Кремль: Президент РФ не може використовувати несертифіковану вакцину
    Фото: прес-служба президента РФ

    Кремль назвав неможливим участь Володимира Путіна у випробуванні вакцини від COVID-19

    Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що поки що Володимир Путін не буде робити щеплення російською вакциною «Спутник V». 


    «У нас не розпочалася ще широка вакцинація, і в якості добровольця, звичайно, глава держави не може брати участь в вакцинації. Просто, як глава держави, він не може в якості добровольця брати участь - це неможливо», цитує Пєскова РБК.

    15 серпня Росія заявила про випуск власної вакцини від Covid-19.  ВООЗ одразу ж заявила, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити, адже вона не пройшла третьої фази випробувань серед значної кількості добровольців. Влада Росії натякнула, що третьою фазою випробувань буде масова вакцинація росіян.

    У Росії фіксують непоодинокі випадки зараження коронавірусом вже після щеплення вакциною «Спутник V». Зокрема, нещодавно вірус підтвердився у п'яти вакцинованих медиків.

    Однак, 24 листопада, розробники російської вакцини заявили, що її ефективність перевищує 95%, тобто навіть краща за західні розробки.

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. 

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. 

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    Теги: Росія Путін вакцинація коронавірус
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