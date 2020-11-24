У Кремлі вважають, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною





«У нас не розпочалася ще широка вакцинація, і в якості добровольця, звичайно, глава держави не може брати участь в вакцинації. Просто, як глава держави, він не може в якості добровольця брати участь - це неможливо», – цитує Пєскова РБК.

15 серпня Росія заявила про випуск власної вакцини від Covid-19. ВООЗ одразу ж заявила, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити, адже вона не пройшла третьої фази випробувань серед значної кількості добровольців. Влада Росії натякнула, що третьою фазою випробувань буде масова вакцинація росіян.

У Росії фіксують непоодинокі випадки зараження коронавірусом вже після щеплення вакциною «Спутник V». Зокрема, нещодавно вірус підтвердився у п'яти вакцинованих медиків.

Однак, 24 листопада, розробники російської вакцини заявили, що її ефективність перевищує 95%, тобто навіть краща за західні розробки.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.