У Чернігові ультрас «Десни» провели «сміттєву люстрацію» директора стадіону (відео)

Фанати не хочуть, щоб їх клуб їхав із рідного міста

У Чернігові сьогодні, 24 листопада, близько 10 ранку близько 30 людей прийшли до кабінету виконувача обов’язки директора стадіону імені Гагаріна Олександра Овчаренка, вивели його на вулицю, закинули чоловіка у сміттєвий бак та розбили йому голову.

Олександра Овчаренка призначили в.о. директора стадіону імені Гагаріна 18 листопада.

Того ж дня представник ультра «Десни» Богдан Дементов розмістив у соцмережах повідомлення про те, що з приходом нового керівника єдиному професійному футбольному клубові краю, який цьогоріч вперше в історії виступав у єврокубках, можуть заборонити проводити на стадіоні домашні матчі.

«Нам стало відомо, що нове керівництво стадіону імені Гагаріна вирішило почати свою роботу з того, що б вигнати зі стадіону футбольний клуб «Десна», - написав Дементов. – Клуб, через який по суті й існує цей стадіон. Клуб, який є нашою гордістю і радістю, клуб, який прославляє наш рідний, чернігівський край.

Ми офіційно заявляємо, що не допустимо цього. Єдиний стадіон такого рівня в Чернігівській області не може існувати без футбольної команди, тим більше команди такого класу. Ми не приймемо ситуацію, при якій «Десна» буде грати на тій же «Оболонь-Арені» в Києві. Ви хочете перетворення «Десни» в «Олімпік», клуб без міста? Але в «Олімпіка» хоч є на те причини, а ви хочете позбавити Чернігів футбольного клубу з принципу? За «Десну» КИЇВ ми вболівати не будемо. «Десна» - це ЧЕРНІГІВ!

Тому просимо нового керівника стадіону озвучити чітку позицію, як він бачить подальший розвиток ситуації і гарантує нам підтримку футболу на стадіоні. Ми вже проходили етап, коли Олександр Овчаренко був директором стадіону, майже 10 років він керував стадіоном. І що він за цей період зробив для футболу? Ні бази, ні умов для тренувань, ні ігрового поля, зате будинок собі збудував і машини міняв регулярно. Людина, яка просто не любить футбол, не може управляти стадіоном, на якому футбольна команда – головний актив. При керівництві Овчаренка футбол у місті по суті помер – на ігровому полі стадіону в прямому сенсі слова росли кульбаби. А керівник стадіону повинен розуміти, що арена повинна функціонувати, а не існувати.

Ми вдячні клубу «Десна», який зробив поле такої якості на стадіоні імені Гагаріна, і підтримує його в такому стані. Ми любимо наш клуб, ми любимо наше місто, ми впевнені, що чернігівська «Десна» ще багато років буде радувати жителів нашого краю».

Відео інциденту

Зауважимо, що Олександр Овчаренко, який з 18 листопада виконує обов’язки директора чернігівського стадіону, в коментарі телеканалу «Новий Чернігів» назвав звинувачення неправдивими і запевнив, що зробить все, аби «Десна» і надалі базувалася на стадіоні.