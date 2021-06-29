«Селюк». На Волині новий магазин наробив чимало галасу (фото)

Коментуючи відкриття нового магазину, чимало лучан також висловили свою невдоволеність його назвою

У Луцьку на вулиці Шухевича відкрили магазин із назвою «Селюк». Смислові відтінки не дуже сподобалися волинянці Олені Ляшук, яка написала про це у Facebook, мовляв, некоректно вжите слово може образити селян.

«Естетика в назвах... колись європейського міста. Луцьк. Вулиця Кузнєцова. Тепер Шухевича», – йдеться в дописі.

«А свиней тепер лучани мають на балконах тримати? Фермерським господарством якраз і займаються люди в селі. Але назва мені теж не подобається...», – зазначила Ірина Остапчук.

Коментуючи фото, чимало лучан також висловили свою невдоволеність назвою магазину, яка несе негативне смислове навантаження. Хоча власники «Селюка» кажуть, що не мали нічого негативного на меті, бо й самі родом з села.

Додамо, що в селі Білогородка Бучанського району на Київщині блискавка влучила у триповерховий житловий будинок, у результаті чого він зайнявся.

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