Град із візерунком, небезпечні НЛО та загибель українського захисника. Головне за 26 червня

«Главком» підготував десять головних новин за 26 червня

В Україні 26 червня вирувала негода, у США винесли вирок вбивці афроамериканця Джорджа Флойда та спостерігали за НЛО, а УЄФА показав найкомічніші моменти Євро-2020.

Крім того, Ілля Кива отримав нову дорогу іграшку, а на Донбасі знову втрати – загинув український захисник.

«Главком» підготував десять головних новин за 26 червня.

Експолісмен Дерек Шовін уникнув довічного за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда

Колишній співробітник поліції міста Міннеаполіса (США) Дерек Шовін отримав вирок у вигляді 22,5 років ув'язнення за вбивство темношкірого громадянина Джорджа Флойда під час арешту в травні 2020 року, відео якого збурило національний рух протесту проти расизму.

Присяжні визнали Шовіна, який є білим, винним одночасно в кількох злочинах (за американською класифікацією): у ненавмисному вбивстві другого ступеня, вбивстві другого ступеня та вбивстві третього ступеня.

Оголошення вироку широко висвітлювалося медіа й правозахисниками, як знаковий докір непропорційному використанню поліцією сили проти чорношкірих американців.

Яким буде тариф на електроенергію з 1 липня. Уряд ухвалив рішення

Міненерго ініціювало продовження до 1 серпня терміну дії нині чинного механізму ПСО (покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії).

Отже, для населення тариф поки що залишиться 1,68 грн за кВт⋅год, що приблизно вдвічі нижче реальних ринкових цін на електричну енергію для промисловості. В разі скасування механізму ПСО, ціна на електроенергію для населення відразу ж зрівнялася б ціною для промисловості, тобто відразу зросла б майже вдвічі – до 3,5 грн за кВт·год. До прикладу, у разі споживання 500 кВт·год на місяць сума в платіжці збільшилася б з 840 до 1750 грн. Для більшості населення України така сума просто непідйомна. До відома: населення - це один з найпотужніших споживачів – споживає майже 40% від загального обсягу виробленої електроенергії.

Стримувати тарифи для населення й надалі будуть компанії «Енергоатом» та «Укргідроенерго» за раніше визначеною схемою, тому що після запуску нової моделі енергоринку Кабінет міністрів призначив їх виконавцями механізму ПСО.

На Донбасі вбили українського захисника

На Донбасі загинув український військовий Андрій Гонар. Бійця не стало в зоні ООС під час несення служби. Окупанти вели вогонь із гранатометів та мінометів, він загинув від куль підтримуваних Росією бойовиків.

Відомо, що загиблий боєць Андрій Гонар був родом із міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. На війні з 2015 року. Він був у бронежилеті та касці, але від ствольної артилерії такий захист не рятує.

Снаряд впав за метрів десять від Андрія, повалив дерево, розтрощив паркан.

У бійця залишилося троє дітей. Так співпало, що саме сьогодні у загиблого Андрія Гонара був останній день контракту, але він планував підписувати новий, аби і далі бути на передовій.

Україна і ЄС взаємно визнають Covid-сертифікати

В Україні скоро запустять видачу міжнародних сертифікатів вакцинації. Наша держава та Європейський союз домовляться про взаємне визнання документів. Про це заявив заступник голови Міністерства охорони здоров'я Ярослав Кучер.

«Із ЄС буде домовленість, ми є у всіх робочих групах, ми вже навіть обмінялися відповідними ключами для перевірки правильності та актуальності виданих сертифікатів, ми протестували деякі речі. Але з Ізраїлем, США та іншим країнами, які не в ЄС, треба буде домовлятися окремо», – сказав він.

Кучер підкреслив, що цей процес вже триває, ним займається Міністерство закордонних справ.

Віп-переселення: хто не хоче виїжджати з Конча-Заспи та на кого заявили в поліцію

Колишні та нинішні мешканці державних дач у Конча-Заспі, які протестують проти виселення, подали вісім позовів до суду. А на двох орендарів дирекція Будинку відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами написала заяви в поліцію.

Так, директор Будинку відпочинку Олександр Гурин повідомив, що довелося заявляти в поліцію через «завдані збитки у великому розмірі» на Василя Бурбу – колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони 2016-2020 років та на Олександра Литвинова, суддю Конституційного Суду.

За словами Гурина, син Литвинова проживав у двомісному номері одного з чотирьох пансіонатів, і після себе залишив знищене приміщення з «розбитими стінами».

Крім Бурби та Литвинова, із Будинком відпочинку судяться:

«відсторонений» Зеленським голова Конституційного Суду Олександр Тупицький – із ним розірвали договір через борги восени 2020го;

суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко – він не виплачував щомісяця 13 тисяч грн за оренду двокімнатного номера в пансіонаті;

колишній заступник керівника Державного управління справами Валентин Савицький;

підприємиця Ольга Заліско – хоче відсудити три мільйони грн, які вона вклала в ремонт;

пластичний хірург Максим Іванчук.

Також один позов на трьох подали народний депутат восьми скликань Юхим Звягільський, тричі віцепрем'єр Володимир Семиноженко і ексголова Верховної Ради Володимир Рибак.

Як із 1 липня зміниться прожитковий мінімум – Лазебна назвала суму

Із 1 липня прожитковий мінімум найнижчої категорії становитиме 1 854 гривні. Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

«Я завжди орієнтуюся на категорію з найменшим рівнем. Це на непрацездатних, пенсіонерів. Тому що від нього залежні всі доплати, які ми зараз будемо перераховувати, пенсії… У цьому році ми зробили вже декілька підвищень. Ми зробили 1 січня, коли піднімалася мінімальна зарплата. Ми зробили у березні індексацію для 8 мільйонів людей. В липні будемо перераховувати прожитковий для людей у кого доплати, надбавки (шахтарські, дітям війни). Там є багато різних надбавок, доплат до пенсій, які розраховуються від прожиткового. І також підвищуються пенсії деяким категоріям пенсіонерів», – заявила Лазебна.

Загальний прожитковий мінімум у 2021 році становить 2 189 гривень з 1 січня до 30 червня. З липня до кінця листопада він має зрости до 2 294 гривень, з 1 грудня – 2 393 гривні.

Для ідітей від шести до 18 років і працездатних людей цей показник дещо вищий, для дітей до шести років та осіб, які втратили працездатність – нижчий.

Шматки льоду із квітковим візерунком: села під Києвом побило величезним градом

Село Білогородку Бучанського району Київської області засипало величезним градом. Відео метеорологічного явища очевидці публікували у соцмережах.

«За свої 55+ мені ще не доводилося бачити таку стихію. Спочатку з неба впала Градина! Ми її навіть встигли розглянути. Наче заморожена в спеціальній формі. Ідеальний, симетричний, квітковий малюнок із хрестом посередині. А потім їх посипалося стільки! – написала Тетяна Каменська.

Град також випав у селах Бобриця, Білогородка, Забір'я та у Боярці. Місцеві мешканці поскаржилися, що льодові кульки понівечили їхні автомобілі.

Годинник, як у Джеймса Бонда. Скандальний нардеп Кива обзавівся дорогим подарунком

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива 25 червня задекларував подарунок у негрошовій формі вартістю 265,3 тис. грн. Джерелом подарунка вказано рідного брата політика Дмитра Киву. Під подарунком мається на увазі брендовий годинник Omega Seamaster Diver 300M 007.

Вперше подібний годинник з’явився у 2006 році на руці актора Данієла Крейга, який виконував роль Джеймса Бонда (фільм «Казино Рояль»). На спеціалізованому сайті годинників повідомляється, що годинник Omega Seamaster Diver 300M 007, який у подарунок отримав Ілля Кива, вперше презентували у грудні 2019 року. Дизайн брендового аксесуара компанія Omega розробляла спільно з актором Крейгом.

УЄФА показав найкомічніші моменти Євро-2020

УЄФА позбирав найкомічніші моменти групового етапу чемпіонату Євро. Відео пресслужба організації розмістила в своєму «твіттері».

Збірна України продовжує підготовку до матчу 1/8 фіналу проти Швеції. Гра пройде в Глазго 29 червня. Сьогодні Андрій Ярмоленко розповів, які у нас сподівання на зустріч.

Євро-2020 мав відбутися минулого літа, проте через пандемію коронавірусу турнір перенесли на рік.

«Загрожують нацбезпеці»: розвідка США оприлюднила звіт про НЛО

Управління національної розвідки США оприлюднило звіт про невстановлені літальні обʼєкти, які помічали військові пілоти. У ньому зазначається, що НЛО можуть становити загрозу для національної безпеки країни.

Згідно зі звітом, з 2004 до 2021 року надійшло 144 повідомлення про «неідентифіковані повітряні явища», що називаються UAP (НЛО), після того, як ВМС США запровадили стандартизований механізм звітності. Усі випадки залишаються незрозумілими, крім одного – коли йшлося про повітряну кулю, яка втрачала повітря.

«Обмежена кількість високоякісних повідомлень щодо невстановлених літальних об'єктів заважає нашій можливості зробити однозначні висновки про природу або наміри НЛО», – ідеться у документі.