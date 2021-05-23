П'яний селянин із Черкащини викликав поліцію – йому привиділося, що впав вертоліт

Повідомлення на спеціальну лінію 102 потребують перевірки тож, екіпаж виїхав на вказане заявником місце

Житель одного із сіл на Черкащині змусив правоохоронців вирушити на пошуки гелікоптера, який нібито впав. Чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що на Смілянщині розбився гвинтокрил.

– Вибачте, але нада срочно, потому шо тут недавно упав десь у районі той… вертольот. Він тут уже над Тернівкою крутився, крутився… я серйозно говорю, – каже на оприлюдненому поліцією аудіозаписі заявник.

У будь-якому випадку, повідомлення на спеціальну лінію 102 потребують перевірки тож, екіпаж виїхав на вказане заявником місце. Жодних літальних апаратів правоохоронці не виявили, ідеться в інформації пресслужби поліції Черкаської області.

Місцеві жителі розказали поліцейським, що вранці над селом справді пролітав вертоліт, та ніяких падінь вони не бачили й не чули.

Чоловік, який повідомив про авіатрощу, був у стані сп'яніння. Його попереджали про відповідальність та штраф.

Поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 183 КУпАП. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше правоохоронці затримали чоловіка, який напередодні відкрив вогонь у хасидському кварталі Умані. Він поранив двох громадян Ізраїлю.

Крім того, на Львівщині сталася стрілянина, поранено поліцейського та лісничих.

Також 21 травня у Києві хлопець з вікна багатоповерхівки обстріляв військову частину на Печерську з пневматичної зброї. Його доставили до відділення поліції. У квартирі порушника провели обшук, під час якого виявили пневматичну зброю.