Кива заявив, що затримані в Грузії українці - люди нардепа Семенченка



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Ілля Кива зажадав від СБУ перевірити діяльність членів партії «Самопоміч» Фото: Главком

Семенченко уникнув арешту, використовуючи дипломатичний паспорт України, зазначив Кива

Затримані в Грузії українці - люди нардепа від «Самопомочі» Семена Семенченко.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Соціалістичної партії України Ілля Кива.

«Семенченко, якого затримали в Грузії, який уникнув арешту, використовуючи дипломатичний паспорт України. Зараз нардеп вилетів у невідомому напрямку», - пише політик.

Кива зажадав від СБУ перевірити діяльність і причетність членів партії «Самопоміч» до вчинених злочинів, як на території України, так і за її межами.

Раніше грузинські ЗМІ заявили про затримання п’ятьох українців.

Приватна грузинська телекомпанія «Імеді», зі свого боку, без посилання на джерела назвала імена ще трьох затриманих, ініціали яких збігаються з названими МВС: Юрій Коростелов, Ігор Орленко і Роланд Мелія.

У Міністерстві закордонних справ України після перших повідомлень про затримання українців у Грузії заявили, що інформацію про це перевіряє консул України. На цей час від МЗС України нової інформації не було.

Операція по затриманню була проведена на світанку в тбіліському готелі «Альянс». Серед затриманих - грузин Лука Чхетія, який воював на Донбасі. За словами членів його сім'ї, Чхетія приїхав, щоб сьогодні бути присутнім на акції об'єднаної опозиції. Затримання Чхетії вони пов'язують з політичною розправою.

Нагадаємо, опозиція в Грузії через суд домагатиметься скасування результатів президентських виборів в країні. Про це заявив на мітингу в центрі Тбілісі 2 грудня кандидат на посаду президента від опозиційної коаліції «Сила в єдності» Ґріґол Вашадзе.