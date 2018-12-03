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    Кива заявив, що затримані в Грузії українці - люди нардепа Семенченка

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    <div class="alt">Ілля Кива&nbsp;зажадав від СБУ перевірити діяльність членів партії &laquo;Самопоміч&raquo;</div> - Кива заявив, що затримані в Грузії українці - люди нардепа Семенченка
    Ілля Кива зажадав від СБУ перевірити діяльність членів партії «Самопоміч»
    Фото: Главком

    Семенченко уникнув арешту, використовуючи дипломатичний паспорт України, зазначив Кива

    Затримані в Грузії українці - люди нардепа від «Самопомочі» Семена Семенченко.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Соціалістичної партії України Ілля Кива.

    «Семенченко, якого затримали в Грузії, який уникнув арешту, використовуючи дипломатичний паспорт України. Зараз нардеп вилетів у невідомому напрямку», - пише політик.

    Кива зажадав від СБУ перевірити діяльність і причетність членів партії «Самопоміч» до вчинених злочинів, як на території України, так і за її межами.

    Раніше грузинські ЗМІ заявили про затримання п’ятьох українців.

    Приватна грузинська телекомпанія «Імеді», зі свого боку, без посилання на джерела назвала імена ще трьох затриманих, ініціали яких збігаються з названими МВС: Юрій Коростелов, Ігор Орленко і Роланд Мелія.

    У Міністерстві закордонних справ України після перших повідомлень про затримання українців у Грузії заявили, що інформацію про це перевіряє консул України. На цей час від МЗС України нової інформації не було.

    Операція по затриманню була проведена на світанку в тбіліському готелі «Альянс». Серед затриманих - грузин Лука Чхетія, який воював на Донбасі. За словами членів його сім'ї, Чхетія приїхав, щоб сьогодні бути присутнім на акції об'єднаної опозиції. Затримання Чхетії вони пов'язують з політичною розправою.

    Нагадаємо, опозиція в Грузії через суд домагатиметься скасування результатів президентських виборів в країні. Про це заявив на мітингу в центрі Тбілісі 2 грудня кандидат на посаду президента від опозиційної коаліції «Сила в єдності» Ґріґол Вашадзе.

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