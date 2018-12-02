МВС Грузії перевіряє причетність затриманих українців до акцій протесту



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МВС Грузії підтвердило затримання шістьох українських громадян в Тбілісі

Нині триває слідство щодо конкретних цілей прибуття українців до Грузії

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило на своєму сайті про арешт у столиці Тбілісі шести громадян України і одного грузинського громадянина.

Раніше 2 грудня грузинські засоби інформації повідомляли спершу про п’ятьох затриманих громадян України, потім про сімох.

За повідомленням, у номерах двох готелів, де жили затримані, під час обшуків вилучили пістолети «Беретта» й Макарова, саморобну автоматичну зброю і різноманітні боєприпаси.

Розслідування ведеться за пунктами статті Кримінального кодексу Грузії про «незаконне придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв».

За даними міністерства, затримані нині громадяни України і Грузії прибули до країни 27 листопада. Нині триває слідство щодо конкретних цілей їхнього прибуття до Грузії, поінформували в МВС.

«Міністерство внутрішніх справ і Служба державної безпеки визначать, чи залучені ці громадяни України і Грузії до нинішніх політичних процесів у країні. Про результати громадськість буде повідомлено», – мовиться також у повідомленні.

У ньому наведені ініціали затриманих таким чином: громадяни України О. Н., Р. М., Д. К., І. К., І. О., С. К. і громадянин Грузії Л. Ч. При цьому грузинський ініціал І. може означати також Ю, Я чи Є, які грузинською передаються як «Іу», «Іа» чи «Іе».

Агентство «Новості-Грузія», яке переклало повідомлення МВС російською мовою (оригінал наразі доступний тільки грузинською), при цьому нагадує повідомлення грузинських засобів інформації: серед затриманих є Лука Чхетія, який воював на Донбасі на боці України; за словами членів його родини, він приїхав до Грузії, щоб узяти участь в акції опозиції проти результатів президентських виборів, що відбулася у Тбілісі 2 грудня. Вони схарактеризували його затримання як «політичну розправу» і твердять, що зброю підкинули.

Приватна грузинська телекомпанія «Імеді», зі свого боку, без посилання на джерела назвала імена ще трьох затриманих, ініціали яких збігаються з названими МВС: Юрій Коростелов, Ігор Орленко і Роланд Мелія.

У Міністерстві закордонних справ України після перших повідомлень про затримання українців у Грузії заявили, що інформацію про це перевіряє консул України. На цей час від МЗС України нової інформації не було.

Операція по затриманню була проведена на світанку в тбіліському готелі «Альянс». Серед затриманих - грузин Лука Чхетія, який воював на Донбасі. За словами членів його сім'ї, Чхетія приїхав, щоб сьогодні бути присутнім на акції об'єднаної опозиції. Затримання Чхетії вони пов'язують з політичною розправою.

Раніше грузинські ЗМІ заявили про затримання п’ятьох українців.

Нагадаємо, опозиція в Грузії через суд домагатиметься скасування результатів президентських виборів в країні. Про це заявив на мітингу в центрі Тбілісі 2 грудня кандидат на посаду президента від опозиційної коаліції «Сила в єдності» Ґріґол Вашадзе.

Джерело: Радіо Свобода