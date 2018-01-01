Сенат США таки схвалив федеральний бюджет

Рішення сенату стало запізнілим, оскільки федеральні відомства вже повідомили про припинення роботи

Сенат США схвалив федеральний бюджет, включаючи короткостроковий законопроект про держфінансування. Про це повідомляє Reuters. Уточнюється, що рішення сенату стало запізнілим, оскільки федеральні відомства США вже повідомили про припинення роботи через відсутність фінансування. Закриття федеральних відомств вже стало другим у цьому році. 20



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Рішення сенату стало запізнілим, оскільки федеральні відомства вже повідомили про припинення роботи

Сенат США схвалив федеральний бюджет, включаючи короткостроковий законопроект про держфінансування. Про це повідомляє Reuters.

Уточнюється, що рішення сенату стало запізнілим, оскільки федеральні відомства США вже повідомили про припинення роботи через відсутність фінансування.

Закриття федеральних відомств вже стало другим у цьому році.

20 січня федеральні відомства США припинили роботу через відсутність фінансування. Конгрес США не зміг прийняти федеральний бюджет країни до опівночі - терміну закінчення нинішнього закону про фінансування уряду. Проти закону проголосувало більшість сенаторів-демократів.

Таку ситуацію у США називають шатдауном. Після шатдауна низку держустанов по всій країні припинили роботу, чиновників відправили в неоплачувану відпустку. Стратегічно важливі відомства, які займаються питаннями громадської і національної безпеки, продовжують виконувати свої функції.

Раніше повідомлялося, що федеральні відомства США знову закрилися через відсутність бюджету.