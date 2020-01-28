Сенцов у Вашингтоні закликав відключити Росію від системи SWIFT



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Олег Сенцов заявив, що повернути багатьох українців додому вдалося завдяки міжнародному впливу, в тому числі з боку США Фото: @UKRintheUSA

Сенцов наголосив, що під час зустрічей у США та інших країнах завжди зосереджується на необхідності збереження міжнародного тиску на РФ

Найефективнішим кроком з боку США для тиску на Росію, щоб змусити її зупинити агресію проти України і звільнити всіх українських полонених, стане відключення РФ від системи міжбанківських каналів зв'язку SWIFT.

Про це український кінорежисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов сказав під час візиту до Вашингтона.

Зазначається, що на питання про те, як США можуть вплинути на РФ, Сенцов сказав: «У мене дуже коротка відповідь на це - відключити SWIFT. Це реальний крок, ніж дуже довгі розмови».

Колишній політв'язень наголосив, що під час зустрічей у США та інших країнах завжди зосереджується на необхідності збереження міжнародного тиску на РФ.

За словами Сенцова, повернути багатьох українців додому вдалося завдяки міжнародному впливу, в тому числі з боку Сполучених Штатів, країн Європи.

Колишній бранець Кремля також розповів, що його ініціативу щодо інформування міжнародної спільноти підтримують багато людей.

За даними ЗМІ, у Вашингтоні Сенцов планує провести ряд зустрічей, в тому числі в Державному департаменті США, на Капітолійському пагорбі, і зокрема, в Гельсінській спілці американського Конгресу. Він планує розповісти більше про свій досвід, а також про російську окупацію Криму.

Після США колишній політв'язень відправиться до Канади. У планах на найближчі місяці - поїздки в інші країни. Як підкреслив Олег Сенцов, він намагається охопити найважливіші організації і зустрітися з тими, від кого залежить допомога Україні в тиску на Росію з боку міжнародного співтовариства.

Ранішк Олег Сенцов також заявив, що не має планів щодо президентства і хоче займатися громадською роботою.

Як повідомлялося, Сенцов в ООН закликав світ боротися за звільнення українських політв’язнів у РФ.

Джерело: Укрінформ