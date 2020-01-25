  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Сенцов розповів, чи балотуватиметься він у президенти

    • Розсилка
    Сенцов: Я бачу приклад Вакарчука, який щиро намагається вникнути в усьому цьому розібратися. Але політика &ndash; брудне болото - Сенцов розповів, чи балотуватиметься він у президенти
    Сенцов: Я бачу приклад Вакарчука, який щиро намагається вникнути в усьому цьому розібратися. Але політика – брудне болото

    За словами Сенцова, «він бачить, як Зеленському важко бути президентом»

    Український режисер і колишній в’язень Кремля Олег Сенцов заявив, що не має планів щодо президентства і хоче займатися громадською роботою.

    Про це він сказав в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

    Так, Сенцов стверджує, що він бачить Зеленського, якому дуже важко і Вакарчука, який намагається у всьому розібратися, і говорить, що політика є брудним болото.

    «Тому що я бачу приклад Зеленського, який стрибнув на цю сковорідку і якому дуже важко. Я бачу приклад Вакарчука, який щиро намагається вникнути в усьому цьому розібратися. Але політика – брудне болото», – зазначив він.

    Новини за темою: Ніколаєнко пояснив, чому Сенцов поїхав у Давос

    Водночас український режисер підкреслив, що треба мати сильну мотивацію, щоб захотіти піти у політику.

    Також Сенцов зауважив, що на даний момент політика йому не цікава, а займається він громадською роботою.

    До того ж колишній бранець Кремля назвав себе «вільною людиною» і додав, що не знає, як все буде відбуватися далі.

    «Є речі, які мені нецікаві, і тому я ними не займаюся. Я не йду в політику тому, що мені це зараз не цікаво. Я не бачу зараз в цьому сенсу для себе. Я займаюся громадською роботою. Взагалі, я сьогодні максимально вільна людина. Навіть до ГО не захотів себе на даному етапі прив’язувати. Як буде далі – я не знаю», – сказав Сенцов.

    Як повідомлялося, Сенцов в ООН закликав світ боротися за звільнення українських політв’язнів у РФ.

    Нагадаємо, Зеленський підтвердив, що не піде на другий президентський термін.

    Олег Сенцов ООН політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ