Сенцов розповів, чи балотуватиметься він у президенти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сенцов: Я бачу приклад Вакарчука, який щиро намагається вникнути в усьому цьому розібратися. Але політика – брудне болото

За словами Сенцова, «він бачить, як Зеленському важко бути президентом»

Український режисер і колишній в’язень Кремля Олег Сенцов заявив, що не має планів щодо президентства і хоче займатися громадською роботою.

Про це він сказав в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

Так, Сенцов стверджує, що він бачить Зеленського, якому дуже важко і Вакарчука, який намагається у всьому розібратися, і говорить, що політика є брудним болото.

«Тому що я бачу приклад Зеленського, який стрибнув на цю сковорідку і якому дуже важко. Я бачу приклад Вакарчука, який щиро намагається вникнути в усьому цьому розібратися. Але політика – брудне болото», – зазначив він.

Новини за темою: Ніколаєнко пояснив, чому Сенцов поїхав у Давос

Водночас український режисер підкреслив, що треба мати сильну мотивацію, щоб захотіти піти у політику.

Також Сенцов зауважив, що на даний момент політика йому не цікава, а займається він громадською роботою.

До того ж колишній бранець Кремля назвав себе «вільною людиною» і додав, що не знає, як все буде відбуватися далі.

«Є речі, які мені нецікаві, і тому я ними не займаюся. Я не йду в політику тому, що мені це зараз не цікаво. Я не бачу зараз в цьому сенсу для себе. Я займаюся громадською роботою. Взагалі, я сьогодні максимально вільна людина. Навіть до ГО не захотів себе на даному етапі прив’язувати. Як буде далі – я не знаю», – сказав Сенцов.

Як повідомлялося, Сенцов в ООН закликав світ боротися за звільнення українських політв’язнів у РФ.

Нагадаємо, Зеленський підтвердив, що не піде на другий президентський термін.