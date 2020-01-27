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    Новий коронавірус: Трамп запропонував Китаю необхідну допомогу

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    Дональд Трамп пропонує допомогу Китаю через спалах коронавірусу - Новий коронавірус: Трамп запропонував Китаю необхідну допомогу
    Дональд Трамп пропонує допомогу Китаю через спалах коронавірусу

    У США вже підтвердили п'ять випадків зараження новим коронавірусом

    Президент США Дональд Трамп заявив, що перебуває «в тісному контакті» з Китаєм щодо нового коронавірусу, від якого померла вже 81 людина в КНР.

    Про це Трамп написав у своєму Twitter.

    «Перебуваємо в тісному контакті з Китаєм щодо вірусу. У США зафіксовано небагато випадків, але ми насторожі. Запропонували Китаю та лідеру Сі Цзіньпіну всю необхідну допомогу. Наші експерти надзвичайні!» — йдеться в повідомленні.

    У США вже підтвердили п'ять випадків зараження новим коронавірусом.

    Раніше, нагадаємо, американська фармацевтична компанія AbbVie Inc повідомила, що влада Китаю звернулася до неї з проханням надати ліки від ВІЛ начебто для лікування симптомів, що викликає новий коронавірус.

    Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.

    Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

    Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

    Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу.  За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

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    США Китай Дональд Трамп президент вірус
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