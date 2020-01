Новий коронавірус: Трамп запропонував Китаю необхідну допомогу

У США вже підтвердили п'ять випадків зараження новим коронавірусом

Президент США Дональд Трамп заявив, що перебуває «в тісному контакті» з Китаєм щодо нового коронавірусу, від якого померла вже 81 людина в КНР.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

«Перебуваємо в тісному контакті з Китаєм щодо вірусу. У США зафіксовано небагато випадків, але ми насторожі. Запропонували Китаю та лідеру Сі Цзіньпіну всю необхідну допомогу. Наші експерти надзвичайні!» — йдеться в повідомленні.

We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary!