Новий коронавірус: Трамп запропонував Китаю необхідну допомогу



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Дональд Трамп пропонує допомогу Китаю через спалах коронавірусу

У США вже підтвердили п'ять випадків зараження новим коронавірусом

Президент США Дональд Трамп заявив, що перебуває «в тісному контакті» з Китаєм щодо нового коронавірусу, від якого померла вже 81 людина в КНР.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

«Перебуваємо в тісному контакті з Китаєм щодо вірусу. У США зафіксовано небагато випадків, але ми насторожі. Запропонували Китаю та лідеру Сі Цзіньпіну всю необхідну допомогу. Наші експерти надзвичайні!» — йдеться в повідомленні.

We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020

У США вже підтвердили п'ять випадків зараження новим коронавірусом.

Раніше, нагадаємо, американська фармацевтична компанія AbbVie Inc повідомила, що влада Китаю звернулася до неї з проханням надати ліки від ВІЛ начебто для лікування симптомів, що викликає новий коронавірус.

Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.

Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

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