Верховний суд США підтримав більш жорстку імміграційну політику Трампа



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Рішення Верховного суду дозволить адміністрації втілювати нову імміграційну політику по всій країні, окрім штату Іллінойс

Певним категоріям іммігрантів може бути відмовлено у наданні права на постійне проживання у США

Верховний суд США виніс рішення на підтримку нової більш жорсткої імміграційної політики адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Таким чином, Верховний суд дозволив адміністрації ввести в дію правило, за яким певним категоріям іммігрантів може бути відмовлено у наданні права на постійне проживання у США. Йдеться про іммігрантів, стосовно яких є ризик, що вони можуть залежати від державної соціальної допомоги у США.

П'ять із дев'яти суддів, у тому числі голова Верховного суду Робертс, задовольнили вимогу адміністрації скасувати рішення судів нижчих інстанцій ряду штатів, які блокували втілення адміністрацією імміграційної політики, спрямованої на обмеження імміграції.

Таку позицію адміністрації Трампа гостро критикують правозахисники, називаючи її «тестом на багатство», який не дозволяє іммігрантам різних рас потрапити до країни.

Рішення Верховного суду дозволить адміністрації втілювати нову імміграційну політику по всій країні, окрім штату Іллінойс, де рішення суду нижчої інстанції залишається в силі.

До слова, українці становлять більшість іноземних працівників у Фінляндії.

Зазначається, що за останні два роки українці обійшли естонців за кількістю трудових мігрантів у Фінляндії.

У минулому році понад 1,8 тисячі громадян України приїхали на роботу до Фінляндії. У той же час естонців приїхало майже 1,2 тисячі осіб.