Суд у Києві закрив справу «єдинороса» Кучерявого



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Член севастопольської регіональної політичної ради «Єдиної Росії» Ігор Кучерявий

Справу закрито через закінчення терміну давності для притягнення до кримінальної відповідальності

Дніпровський районний суд Києва закрив справу стосовно члена партії «Единая Россия» та організації «Автоканал Севастополя» Ігоря Кучерявого.

Про це повідомили проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії в прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Як повідомляє спецпроєкт агентства «Центр журналістських розслідувань» «Бюро судової інформації», справу закрито через закінчення терміну давності для притягнення до кримінальної відповідальності.

ЗМІ намагаються зв’язатися з адвокатом Кучерявого, щоб дізнатися подробиці ситуації.

Херсонський міський суд 10 грудня 2019 року відправив під домашній арешт на 60 діб «єдинороса» із Севастополя Ігоря Кучерявого. Про його затримання співробітниками СБУ на адміністративному кордоні між анексованим Росією Кримом і Херсонщиною, на пункті пропуску «Каланчак» стало відомо 3 грудня 2019 року.

4 грудня пресслужба СБУ повідомляла, що при спробі перетину адміністративного кордону з анексованим Кримом був затриманий член партії «Єдина Росія» і прихильник анексії Криму Ігор Кучерявий. За деякими даними, Кучерявий намагався проникнути на материкову Україну для отримання біометричного закордонного паспорта.

Ігор Кучерявий є активним учасником захоплення Криму. У 2014 році він організовував «загони самооборони» Севастополя і навіть отримав медаль Міноборони РФ «За повернення Криму».

До слова, Роберт Шлегель, колишній депутат Держдуми РФ від «Єдиної Росії», втік до Німеччини.