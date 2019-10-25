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    Сенцов зустрівся з Лехом Валенсою (фото)

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    Зустріч Сенцова з Лехом Валенсою - Сенцов зустрівся з Лехом Валенсою (фото)
    Зустріч Сенцова з Лехом Валенсою
    Фото: Facebook Олега Сенцова

    Як зауважив Сенцов, Лех Валенса «стояв біля витоків боротьби проти комуністичного монстра і переміг його»

    Український кінорежисер Олег Сенцов, звільнений з російського полону, зустрівся з експрезидентом Польщі Лехом Валенсою.

    Про це він 25 жовтня повідомив у Facebook, опублікувавши відповідне фото.

    «Зустріч з Лехом Валенсою. Простий електрик з гданської судноверфі, який стояв біля витоків боротьби проти комуністичного монстра і переміг його», - прокоментував фото Сенцов.

    Як відомо, Сенцову вручили спеціальну нагороду Польської кіноакадемії - Орла за відвагу і незламність.

    До слова, Сенцов дав суперечливе інтерв’ю німецькому виданню Spiegel.

    Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

    Як відомо, Сенцов у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля, розповівши присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.

     Читайте також: 
    Росія Польща Олег Сенцов політв’язні обмін полоненими
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