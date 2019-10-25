Сенцов зустрівся з Лехом Валенсою (фото)



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Зустріч Сенцова з Лехом Валенсою Фото: Facebook Олега Сенцова

Як зауважив Сенцов, Лех Валенса «стояв біля витоків боротьби проти комуністичного монстра і переміг його»

Український кінорежисер Олег Сенцов, звільнений з російського полону, зустрівся з експрезидентом Польщі Лехом Валенсою.

Про це він 25 жовтня повідомив у Facebook, опублікувавши відповідне фото.

«Зустріч з Лехом Валенсою. Простий електрик з гданської судноверфі, який стояв біля витоків боротьби проти комуністичного монстра і переміг його», - прокоментував фото Сенцов.

Як відомо, Сенцову вручили спеціальну нагороду Польської кіноакадемії - Орла за відвагу і незламність.

До слова, Сенцов дав суперечливе інтерв’ю німецькому виданню Spiegel.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

Як відомо, Сенцов у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля, розповівши присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.

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