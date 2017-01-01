Новий рекорд: фільм «Кіборги» за три тижні зібрав понад 19 млн грн

Фільм «Кіборги» вже подивилися понад 263 тис. глядачів

За три тижні прокату фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва «Кіборги» зібрав 19,348 млн грн. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко. Він поінформував, що всього фільм подивилися понад 263 тис. глядачів. [READ_MORE] «За результатами третього вікенду



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Кадр з фільму «Кіборги»

Фільм «Кіборги» вже подивилися понад 263 тис. глядачів

За три тижні прокату фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва «Кіборги» зібрав 19,348 млн грн. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко.

Він поінформував, що всього фільм подивилися понад 263 тис. глядачів.

«За результатами третього вікенду загальні касові збори «Кіборгів» склали 19 348 846 грн. Всього фільм подивилося 263 707 глядачів. Знову рекордний результат!» - заявив Іллєнко.

Нагадаємо, за інформацією Держкіно, за перший вікенд прокату фільм «Кіборги» зібрав 8,186 млн гривень. За результатами других вихідних, загальні збори фільму досягли 15,752 млн грн.

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