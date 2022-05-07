Молдова змінила правила перетину кордону для українських біженців

У Молдову в'їхали близько 450 тисяч українських біженців

Молдова дозволила українцям перетинати кордон з паспортом, який має вичерпаний термін дії

Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови змінила правила перетину кордону для біженців з України. Про це повідомляє NewsMaker.

Тепер українці, які в'їхали на територію Молдови на підставі паспорта, в тому числі з вичерпаним терміном дії, зможуть покинути країну, пред'явивши той же документ.

В рішенні комісії йдеться, що умови спрощеного перетину державного кордону можна застосувати тільки один раз. Комісія з НС скорегувала заходи захисту дітей з груп ризику і дітей, розлучених з батьками.

Відтепер відповідальні за прийом неповнолітніх дітей з України проводитимуть оцінку кожного випадку на підставі документа, затвердженого наказом Міністра праці та соціального захисту.

Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Молдову в'їхали близько 450 тисяч українських біженців.

Нагадаємо, днями Польща повернула для українців деякі обмеження при в'їзді.

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