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    Події в Україні

    Молдова змінила правила перетину кордону для українських біженців

    У Молдову в'їхали близько 450 тисяч українських біженців - Молдова змінила правила перетину кордону для українських біженців
    У Молдову в'їхали близько 450 тисяч українських біженців
    фото: Вікіпедія

    Молдова дозволила українцям перетинати кордон з паспортом, який має вичерпаний термін дії

    Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови змінила правила перетину кордону для біженців з України. Про це повідомляє NewsMaker.

    Тепер українці, які в'їхали на територію Молдови на підставі паспорта, в тому числі з вичерпаним терміном дії, зможуть покинути країну, пред'явивши той же документ.

    В рішенні комісії йдеться, що умови спрощеного перетину державного кордону можна застосувати тільки один раз. Комісія з НС скорегувала заходи захисту дітей з груп ризику і дітей, розлучених з батьками.

    Відтепер відповідальні за прийом неповнолітніх дітей з України проводитимуть оцінку кожного випадку на підставі документа, затвердженого наказом Міністра праці та соціального захисту.

    Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Молдову в'їхали близько 450 тисяч українських біженців.

    Нагадаємо, днями Польща повернула для українців деякі обмеження при в'їзді.

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    Теги: росія окупанти Молдова війна українці Україна кордон окупація #stoprussia
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    Молдова змінила правила перетину кордону для українських біженців