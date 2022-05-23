Кількість українських біженців перевищила 6,5 млн осіб, – ООН

Люди продовжують виїжджати з України через війну

В Україну з-за кордону повернулися 1 млн 289 тис. 500 українців

Станом на 23 травня через повномасштабне російське вторгнення з України за кордон виїхало 6 млн 552 тис. 970 осіб. Про це повідомляє Управління Верховного комісара (УВКБ) ООН у справах біженців.

Зазначається, що більшість українців виїхали до:

Польщі – понад 3,5 млн осіб;

Румунії – понад 961 тисяча;

Росії – понад 919 тисяч;

Угорщини – понад 644 тисячі;

Молдови – понад 471 тисяча;

Словаччини – понад 442 тисячі;

Білорусі – понад 27 тисяч.

Водночас починаючи з 28 лютого, в Україну з-за кордону повернулися 1 млн 289 тис. 500 українців.

Раніше повідомлялося, що число внутрішньо переміщених осіб в Україні перевищило вісім мільйонів. Про те, як отримати виплату за працевлаштування переселенців читайте тут.

Нагадаємо, що через великий потік біженців з України Чехія має намір продовжити режим надзвичайного стану. З початку вторгнення Росії в Україну дозвіл на проживання в Чехії отримали понад 345 тисяч українців. Крім цього, чеський уряд посилив правила розміщення біженців з України.

Змінила правила перетину кордону для біженців з України і Молдова. Тепер українці, які в'їхали на територію Молдови на підставі паспорта, в тому числі з вичерпаним терміном дії, зможуть покинути країну, пред'явивши той же документ.