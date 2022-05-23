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    Кількість українських біженців перевищила 6,5 млн осіб, – ООН

    Люди продовжують виїжджати з України через війну - Кількість українських біженців перевищила 6,5 млн осіб, – ООН
    Люди продовжують виїжджати з України через війну
    фото: УНІАН

    В Україну з-за кордону повернулися 1 млн 289 тис. 500 українців

    Станом на 23 травня через повномасштабне російське вторгнення з України за кордон виїхало 6 млн 552 тис. 970 осіб. Про це повідомляє Управління Верховного комісара (УВКБ) ООН у справах біженців.

    Зазначається, що більшість українців виїхали до:

    • Польщі – понад 3,5 млн осіб;
    • Румунії – понад 961 тисяча;
    • Росії – понад 919 тисяч;
    • Угорщини – понад 644 тисячі;
    • Молдови – понад 471 тисяча;
    • Словаччини – понад 442 тисячі;
    • Білорусі – понад 27 тисяч.

    Водночас починаючи з 28 лютого, в Україну з-за кордону повернулися 1 млн 289 тис. 500 українців.

    Раніше повідомлялося, що число внутрішньо переміщених осіб в Україні перевищило вісім мільйонів. Про те, як отримати виплату за працевлаштування переселенців читайте тут.

    Нагадаємо, що через великий потік біженців з України Чехія має намір продовжити режим надзвичайного стану. З початку вторгнення Росії в Україну дозвіл на проживання в Чехії отримали понад 345 тисяч українців. Крім цього, чеський уряд посилив правила розміщення біженців з України.

    Змінила правила перетину кордону для біженців з України і Молдова. Тепер українці, які в'їхали на територію Молдови на підставі паспорта, в тому числі з вичерпаним терміном дії, зможуть покинути країну, пред'явивши той же документ.

    Читайте також: Житло, робота, виплати. Уряд запустив програми для переселенців
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Кількість українських біженців перевищила 6,5 млн осіб, – ООН