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    Чехія продовжить дію надзвичайного стану через українських біженців

    Голова уряду Чехії Петер Фіала&nbsp;буде просити Палату депутатів продовжити надзвичайний стан ще на тридцять днів - Чехія продовжить дію надзвичайного стану через українських біженців
    Голова уряду Чехії Петер Фіала буде просити Палату депутатів продовжити надзвичайний стан ще на тридцять днів

    Від початку війни дозвіл на проживання в Чехії отримали понад 345 тисяч українців

    Режим надзвичайного стану, який був введений у Чехії через великий потік біженців з України, буде продовжено як мінімум до кінця червня. Такі наміри в уряду Чехії, повідомляє Ceska Televize.

    Пропозицію уряду повинна схвалити палата представників.

    За діючими нормами режим надзвичайного стану закінчиться 31 Травня. На сьогодні він дозволяє уряду вживати кризових заходів щодо ситуації з біженцями без схвалення парламенту.

    «Поки ми можемо впоратися з безпрецедентною хвилею біженців, але для того, щоб продовжувати так добре управляти ситуацією, ми домовилися, що необхідно буде просити Палату депутатів продовжити надзвичайний стан ще на тридцять днів», – заявив глава уряду Петер Фіала.

    З початку вторгнення Росії в Україну дозвіл на проживання в Чехії отримали понад 345 тисяч українців.

    До слова, Чехія на офіційному рівні визнала злочини російської армії на території України геноцидом.

    Нагадаємо, Генасамблея ООН офіційно прийняла Чехію в Раду з прав людини замість Росії.

    Як раніше повідомлялося, Чехія готова відмовитися від закупівлі нафти з Росії.

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    Теги: росія окупанти війна Чехія Україна біженці окупація #stoprussia
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    Чехія продовжить дію надзвичайного стану через українських біженців