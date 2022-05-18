Чехія продовжить дію надзвичайного стану через українських біженців

Голова уряду Чехії Петер Фіала буде просити Палату депутатів продовжити надзвичайний стан ще на тридцять днів

Від початку війни дозвіл на проживання в Чехії отримали понад 345 тисяч українців

Режим надзвичайного стану, який був введений у Чехії через великий потік біженців з України, буде продовжено як мінімум до кінця червня. Такі наміри в уряду Чехії, повідомляє Ceska Televize.

Пропозицію уряду повинна схвалити палата представників.

За діючими нормами режим надзвичайного стану закінчиться 31 Травня. На сьогодні він дозволяє уряду вживати кризових заходів щодо ситуації з біженцями без схвалення парламенту.

«Поки ми можемо впоратися з безпрецедентною хвилею біженців, але для того, щоб продовжувати так добре управляти ситуацією, ми домовилися, що необхідно буде просити Палату депутатів продовжити надзвичайний стан ще на тридцять днів», – заявив глава уряду Петер Фіала.

З початку вторгнення Росії в Україну дозвіл на проживання в Чехії отримали понад 345 тисяч українців.

До слова, Чехія на офіційному рівні визнала злочини російської армії на території України геноцидом.

Нагадаємо, Генасамблея ООН офіційно прийняла Чехію в Раду з прав людини замість Росії.

Як раніше повідомлялося, Чехія готова відмовитися від закупівлі нафти з Росії.

Читайте також: Президент Чехії назвав головну ілюзію Путіна