Сейсмолог: Вбивають не землетруси, а погано побудовані будинки



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Заступник директора Інституту геофізики НАНУ Олександр Кендзера коментує прогноз про можливий сильний землетрус на території України

Сейсмостійкі будівництва на основі знань про небезпеку землетрусів є найкращим способом захисту від землетрусів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник директора з наукової роботи Інституту геофізики НАНУ Олександр Кендзера. «Вбивають не землетруси, а погано побудовані будинки і споруди», - вважає науковець, коментуючи останню інформацію про ймовірність стихійного лиха в Україні.

«Ми можемо прогнозувати не лише бальність землетрусу, а й те, як виглядатиме форма майбутніх коливань на конкретному майданчику. Так от, на конкретному майданчику проводяться дослідження, які називаються загальним сейсмічним руйнуванням, детальним сейсмічним руйнуванням і детальним сейсмічним мікроруйнуванням…», - додав науковець.

Відповідаючи на питання, а чи дослухаються будівельники до таких сейсморекомендацій, він відповів: «А як ви думаєте? От червоне світло на світлофорі, а народ переходить вулицю. Приблизно таким самим у нас є дотримання законів».

За словами Кендзери, ризик руйнування будинку, споруди залежить від рівня сейсмічної небезпеки і рівня вразливості будинку. «Знаючи рівень сейсмічної небезпеки, який задається розрахунковими акселерограмами, завжди можна спроєктувати такий будинок, атомну станцію, греблю чи інший об’єкт, який не буде зруйнований у цих умовах», - зазначив науковець, відповідаючи на питання, чи варто розглядати рекомендації не будувати в Україні, наприклад, будівлі вище 25 поверхів.

Кендзера також спростував розповсюджену думку про те, що будівництво торговельних центрів над гілками метро нібито збільшує небезпеку руйнування в разі землетрусу. «Не обов’язково. Як не дивно, наявність чогось заглибленого у землю приводить до того, що обов’язково збільшуються сейсмічні навантаження», - зазначив він.

За словами Кендзери, якщо подивитися на каталоги і світові, і українські, то здається, що нібито збільшується кількість сейсмічних подій, насправді покращується система спостережень за ними. Наявні системи дозволяють фіксувати найменші землетруси. «Але це зовсім не говорить про те, що наближаються часи, коли буде багато потужних землетрусів», - наголосив науковець.

«Перейматися повинні ті люди, які проєктують, будують, інвестують у важливі об’єкти, в тому числі у високі будинки. Це для того, щоби в майбутньому вони встояли при максимально можливих землетрусах і не зруйнувалися. Сьогодні доволі дешево можна будувати сейсмостійкі будівлі», - підсумував сейсмолог.

Нагадаємо, днями низка ЗМІ поширила новину про те, що Україні слід готуватися до потужного землетрусу. Ця новина спровокувала паніку серед українців. За даними Google, тема ймовірного землетрусу так стривожила мешканців нашої держави, що навіть увійшла минулого тижня до ТОП-10 запитів у вітчизняному інтернеті.