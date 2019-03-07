Шабунін пропонує звільнити заступників Холодницького



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очільник САП Назар Холодницький та прокурор САП Сергій Козачина

Потрібно перезавантаження Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Разом із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким повинні бути звільнені його заступники та інші недоброчесні прокурори, а роботу САП слід перезавантажити. Про це заявили у «Центрі протидії корупції».

«Треба точно звільнити Холодницького, а також двох його заступників. Також варто було б звільнити тих прокурорів САП, які виконували незаконні вказівки Холодницького або робили непояснювані процесуальні рішення, частина із яких описана у нашому реєстрі «злитих» справ САП. Це далеко не всі справи. Ми там засвітили ті справи, у яких докази неадекватних дій прокурорів є очевидними і беззаперечними», - заявив керівник ГО «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін.

За словами антикорупціонерів, керівник САП та його прокурори неодноразово відверто «зливали» кримінальні провадження і звели до нуля шанси на реальні вироки для їхніх фігурантів. Останній приклад – закриття справи про хабарі олігарха Ігоря Коломойського екс-президенту Леоніду Кучмі за управління «Укрнафтою». Прокурор 6-го відділу САП Сергій Козачина фактично є підконтрольним групі «Приват», діючи в інтересах її власників.

«Я більш ніж переконаний, що справа по «Укрнафті» була витребувана в ГПУ в інтересах Коломойського для посилення його позицій у Лондонському суді, коли у нього були тяжби з Пінчуком. Після чого справу у суді було закрито, щоби не ускладнювати ситуацію Коломойського в іншій тяжбі у Лондоні – по «Привату». Якщо порівняти часові рамки із забранням справи і закриттям, вони дуже гарно лягають на таймінг цих двох процесів. Іншого пояснення, чому САП спочатку справу забрала, а потім закрила, немає», - пояснює Віталій Шабунін.

Сергій Козачина також відомий тим, що оформив елітну квартиру у Києві на підставну особу, а нерухомість в інших регіонах країни, придбану під час роботи в прокуратурі, - на тещу та інших родичів. Дружині Козачини Анні закидають створення «сімейного бізнесу» - як адвокат вона сприяє закриттю кримінальних проваджень НАБУ і САП, фактично використовуючи службове становище чоловіка. Останній приклад – виведення з-під арешту квартир у справі банкрутства банку «Хрещатик».

Як повідомили активісти «Антикорупційної платформи», прокурор Козачина та його дружина відмовились коментувати інформацію щодо придбаної нерухомості. На своїй сторінці у Фейсбук Анна Козачина назвала всі закиди «фантазіями» й не надала жодного факту, який спростував би звинувачення. Зокрема, без відповіді залишились запитання: чи веде адвокат Анна Козачина справи, у яких процесуальними керівниками є колеги її чоловіка - прокурори САП? І за які кошти була придбана квартира у столиці за адресою: вул. Златоустівська 50, кв. 48?

«Сам Козачина відмовляється від коментарів, пояснюючи, що вважає дії активістів втручанням в особисте життя та тиском на його родичів. Інформацію щодо статків та протизаконних дій прокурора САП уже надіслано у Посольство США, чекаємо на реакцію. Упевнені, що робота Козачини на Коломойського не залишиться без уваги західних партнерів України», - додали в «Антикорупційній платформі».

Як повідомлялося, Посол США в Україні Марі Йованович 5 березня 2019 року висловилася за звільнення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. У липні 2018 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів оголосила Назару Холодницькому догану за розголошення фігурантам кримінальних проваджень НАБУ таємниці слідства, а також за незаконні вказівки прокурорам стосовно проведення досудових розслідувань. У січні 2019 року Головне слідче управління Служби безпеки України закрило кримінальне провадження проти керівника САП.