Шабунін пропонує звільнити заступників Холодницького
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Розсилка
Потрібно перезавантаження Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Разом із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким повинні бути звільнені його заступники та інші недоброчесні прокурори, а роботу САП слід перезавантажити. Про це заявили у «Центрі протидії корупції».
«Треба точно звільнити Холодницького, а також двох його заступників. Також варто було б звільнити тих прокурорів САП, які виконували незаконні вказівки Холодницького або робили непояснювані процесуальні рішення, частина із яких описана у нашому реєстрі «злитих» справ САП. Це далеко не всі справи. Ми там засвітили ті справи, у яких докази неадекватних дій прокурорів є очевидними і беззаперечними», - заявив керівник ГО «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін.
За словами антикорупціонерів, керівник САП та його прокурори неодноразово відверто «зливали» кримінальні провадження і звели до нуля шанси на реальні вироки для їхніх фігурантів. Останній приклад – закриття справи про хабарі олігарха Ігоря Коломойського екс-президенту Леоніду Кучмі за управління «Укрнафтою». Прокурор 6-го відділу САП Сергій Козачина фактично є підконтрольним групі «Приват», діючи в інтересах її власників.
«Я більш ніж переконаний, що справа по «Укрнафті» була витребувана в ГПУ в інтересах Коломойського для посилення його позицій у Лондонському суді, коли у нього були тяжби з Пінчуком. Після чого справу у суді було закрито, щоби не ускладнювати ситуацію Коломойського в іншій тяжбі у Лондоні – по «Привату». Якщо порівняти часові рамки із забранням справи і закриттям, вони дуже гарно лягають на таймінг цих двох процесів. Іншого пояснення, чому САП спочатку справу забрала, а потім закрила, немає», - пояснює Віталій Шабунін.
Сергій Козачина також відомий тим, що оформив елітну квартиру у Києві на підставну особу, а нерухомість в інших регіонах країни, придбану під час роботи в прокуратурі, - на тещу та інших родичів. Дружині Козачини Анні закидають створення «сімейного бізнесу» - як адвокат вона сприяє закриттю кримінальних проваджень НАБУ і САП, фактично використовуючи службове становище чоловіка. Останній приклад – виведення з-під арешту квартир у справі банкрутства банку «Хрещатик».
Як повідомили активісти «Антикорупційної платформи», прокурор Козачина та його дружина відмовились коментувати інформацію щодо придбаної нерухомості. На своїй сторінці у Фейсбук Анна Козачина назвала всі закиди «фантазіями» й не надала жодного факту, який спростував би звинувачення. Зокрема, без відповіді залишились запитання: чи веде адвокат Анна Козачина справи, у яких процесуальними керівниками є колеги її чоловіка - прокурори САП? І за які кошти була придбана квартира у столиці за адресою: вул. Златоустівська 50, кв. 48?
«Сам Козачина відмовляється від коментарів, пояснюючи, що вважає дії активістів втручанням в особисте життя та тиском на його родичів. Інформацію щодо статків та протизаконних дій прокурора САП уже надіслано у Посольство США, чекаємо на реакцію. Упевнені, що робота Козачини на Коломойського не залишиться без уваги західних партнерів України», - додали в «Антикорупційній платформі».
Як повідомлялося, Посол США в Україні Марі Йованович 5 березня 2019 року висловилася за звільнення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. У липні 2018 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів оголосила Назару Холодницькому догану за розголошення фігурантам кримінальних проваджень НАБУ таємниці слідства, а також за незаконні вказівки прокурорам стосовно проведення досудових розслідувань. У січні 2019 року Головне слідче управління Служби безпеки України закрило кримінальне провадження проти керівника САП.