Розтрата $2,2 млн: директора і екс-заступника глави «Спецтехноекспорту» заарештовано



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Екс-заступник директора «Спецтехноекспорту» Денис Панасенко у суді Фото: «Слово і Діло»

Для Бельбаса і Панасенка встановлено заставу відповідно в 7 і 5 млн гривень

Солом'янський суд Києва ухвалив рішення заарештувати директора «Спецтехноекспорту», який входить до складу державного концерну «Укроборонпром», Владислава Бельбаса до 1 травня, встановивши заставу в 7 мільйонів гривень.

Представник обвинувачення прокурор САП Ольга Ярова вимагала як альтернативну міру заставу в розмірі 55,4 мільйона гривень, але суд задовольнив вимогу частково.

Крім Бельбаси, арешт призначено підозрюваному у тій самій справі екс-заступнику директора «Спецтехноекспорту» Денису Панасенку. Для нього альтернативною мірою визначено 5 мільйонів гривень.

Ще три чиновники очікують засідання суду, серед яких колишній і нинішній керівники «Спецтехноекспорту»

Нагадаємо, 4 березня чинного та колишнього директорів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», затримали за підозрою у розтраті 2,225 млн доларів. За інформацією НАБУ, також затримано ще трьох колишніх посадовців держпідприємства.

До слова, президент Петро Порошенко на засіданні РНБО, присвяченому реформуванню ДК «Укроборонпром», заявив, що Україна ініціює міжнародний аудит«Укроборонпрому».

Також під час засідання РНБО генпрокурор Юрій Луценко запропонував нову схему доставки військових деталей з РФ.

Нагадаємо, що 6 березня керівнику компанії, яка фігурує в розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі України, було оголошено підозру в ухиленні від сплати податків.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

Президент України Петро Порошенко вимагає термінового розслідування оприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці».

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу