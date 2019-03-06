Заступника голови Держагенства водних ресурсів затримали на хабарі



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Наразі проводяться обшуки за місцем проживання та роботи підозрюваного Фото: Лариса Сарган, Facebook

Посадовець вимагав 8 тисяч доларів за підписання договору на здійснення біологічної меліорації водойми

Заступника голови Державного агентства водних ресурсів України затримали під час отримання хабара 8 тис. доларів.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Зазначається, що посадовець, займаючи особливо відповідальне становище, використовуючи свої службові повноваження, вимагав та одержав від представника юридичної особи неправомірну вигоду в сумі 8 тис. доларів за підписання договору на здійснення біологічної меліорації водойми - Бучанського водосховища (84 га), яке розташоване в с. Гореничі Києво-Святошинського району на Київщині.

Затримання здійснювали прокурори ГПУ спільно з прокурорами САП та оперативниками СБУ. Наразі проводяться обшуки за місцем проживання та роботи підозрюваного, а також готується клопотання про обрання щодо останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з даними на офіційному сайті Держводагентства, заступником голови агентства є Павло Гвозденко, який був призначений на цю посаду у липні 2015 року.

Нагадаємо, з початку року прокуратура зафіксувала більше 2 тисяч корупційних злочинів.