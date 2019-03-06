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    Заступника голови Держагенства водних ресурсів затримали на хабарі

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    Наразі проводяться обшуки за місцем проживання та роботи підозрюваного - Заступника голови Держагенства водних ресурсів затримали на хабарі
    Наразі проводяться обшуки за місцем проживання та роботи підозрюваного
    Фото: Лариса Сарган, Facebook

    Посадовець вимагав 8 тисяч доларів за підписання договору на здійснення біологічної меліорації водойми

    Заступника голови Державного агентства водних ресурсів України затримали під час отримання хабара 8 тис. доларів.

    Про це повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган. 

    Зазначається, що посадовець, займаючи особливо відповідальне становище, використовуючи свої службові повноваження, вимагав та одержав від представника юридичної особи неправомірну вигоду в сумі 8 тис. доларів за підписання договору на здійснення біологічної меліорації водойми - Бучанського водосховища (84 га), яке розташоване в с. Гореничі Києво-Святошинського району на Київщині.

    Затримання здійснювали прокурори ГПУ спільно з прокурорами САП та оперативниками СБУ. Наразі проводяться обшуки за місцем проживання та роботи підозрюваного, а також готується клопотання про обрання щодо останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Згідно з даними на офіційному сайті Держводагентства, заступником голови агентства є Павло Гвозденко, який був призначений на цю посаду у липні 2015 року. 

    Нагадаємо, з початку року прокуратура зафіксувала більше 2 тисяч корупційних злочинів.

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