Рада проголосувала за закон про визнання особою без громадянства



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За умови проживання на території України у статусі особи без громадянства понад два роки, людина може отримати дозвіл на імміграцію та посвідку на постійне проживання

Закон надає змогу особам без громадянства законно перебувати на території України та отримати посвідку на тимчасове проживання

Верховна Рада 16 червня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства».

«За» відповідне рішення проголосував 331 народний депутат.

Закон надає змогу особам без громадянства законно перебувати на території України, отримати документ, що посвідчує їх особу та підтверджує законність проживання в країні - посвідку на тимчасове проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

Згідно з законом, за умови проживання на території України у статусі особи без громадянства понад два роки, людина може отримати дозвіл на імміграцію та посвідку на постійне проживання.

Окрім цього, законом передбачається внести зміни до законів України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про імміграцію», «Про безоплатну правову допомогу», «Про судовий збір», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про виконавче провадження», Кодекс адміністративного судочинства, з метою надання особам, які звернулися із заявою про визнання особою без громадянства, права на безоплатну вторинну правову допомогу та звільнити їх від сплати судового збору та авансового внеску за виконання судових рішень, які стосуються оскарження рішень про визнання особою без громадянства.

Також законом вносяться зміни до закону «Про зайнятість населення» задля надання можливості особам без громадянства реалізувати право на працю та належні умови життя.

Нагадаємо, даний законопроєкт Рада схвалила за основу в кінці 2019 року, тоді його підтримав 361 парламентарій.