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    Ще одна футбольна збірна відмовилася грати з Росією

    Футбольна збірна Албанії відмовилася грати з Росією - Ще одна футбольна збірна відмовилася грати з Росією
    Футбольна збірна Албанії відмовилася грати з Росією
    championat.com

    Албанія не хоче грати з Росією у Лізі націй

    Футбольна збірна Албанії відмовилася проводити матчі Ліги націй проти збірної Росії через напад РФ на Україну, повідомляє Exit News з посиланням на міністра закордонних справ Албанії Олта Джачка.

    Нагадаємо, у Лізі націй до групи разом зі збірними Росії та Албанії потрапили Ісландія та Ізраїль. Матчі мали відбутися 2 і 13 червня.

    Раніше Польща, Чехія та Швеція відмовилися грати з Росією і вимагають виключити країну з ФІФА та УЄФА.

    Як повідомлялося, громадянин країни-окупанта спалив свій паспорт під час акції протесту проти війни Росії в Україні. Подія сталася у місті Пафос, що на Кіпрі.

    Теги: ФІФА Чехія Албанія
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    Ще одна футбольна збірна відмовилася грати з Росією