Ще одна футбольна збірна відмовилася грати з Росією

Албанія не хоче грати з Росією у Лізі націй

Футбольна збірна Албанії відмовилася проводити матчі Ліги націй проти збірної Росії через напад РФ на Україну, повідомляє Exit News з посиланням на міністра закордонних справ Албанії Олта Джачка.

Нагадаємо, у Лізі націй до групи разом зі збірними Росії та Албанії потрапили Ісландія та Ізраїль. Матчі мали відбутися 2 і 13 червня.

Раніше Польща, Чехія та Швеція відмовилися грати з Росією і вимагають виключити країну з ФІФА та УЄФА.

Як повідомлялося, громадянин країни-окупанта спалив свій паспорт під час акції протесту проти війни Росії в Україні. Подія сталася у місті Пафос, що на Кіпрі.