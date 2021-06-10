Ще одна країна дозволила в'їзд вакцинованим українцям

Відразу після Угорщини ще одна країна визнаватиме українське свідоцтво вакцинації від коронавірусу. Цього разу йдеться про Молдову. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає сайт МЗС .

Угорщина стала першою країною Європейського Союзу, з якою Київ зміг ухвалити таке рішення. Вже з 11 червня українці зможуть подорожувати у цю країну з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію.

Такої ж домовленості Київ досягнув і з Молдовою – вона вже набула чинності. «Відтепер наші громадяни, які отримали свідоцтво про повну вакцинацію, зможуть вільно подорожувати до Молдови. Це вже друга держава, з якою ми уклали таку угоду. Працюємо над тим, аби перелік відкритих для українців країн дедалі збільшувався», – зазначив Кулеба.

Своєю чергою, Україна пускатиме іноземців із ковід-паспортами, але не на всі вакцини.

Зазначимо, що ВООЗ наразі затвердила використання вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm та Sinovac.

В Україні роблять щеплення вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca різних виробників та CoronaVac.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію не є «ковідним сертифікатом» чи «паспортом». У свідоцтві вказується лише інформацію про щеплення, натомість у сертифікаті вказуватимуть також інформацію про негативні ПЛР-тести або одужання від Covid-19.

«Ковідні сертифікати» планують запустити в Україні до 1 липня. У МОЗ запевняли, що український сертифікат буде сумісним із європейськими. Окрім Угорщина, Молдова й Туреччина також погодилися визнавати українські сертифікати.

Також міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко повідомив, що українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію.

У ЄС «ковід-сертифікат» почав працювати з 1 червня. Його почали видавати вже сім країн: Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія та Польща. Остаточно впровадити документ у Європейському Союзі планують із 15 червня.

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