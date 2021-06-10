Вакцинація в Україні: МОЗ назвало переваги для українців, які отримали щеплення
Усі вакцини, які використовують в Україні, мають сертифікацію ВООЗ
Увесь світ використовує свідоцтва про вакцинацію для перетину державного кордону
Головний санітарний лікар Ігор Кузин заявив, що повністю вакциновані українці можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Його можна отримати у сімейного лікаря. Про це він розповів в ефірі «Сніданку з 1+1».
Заступник голови Міністерства охорони здоров'я зазначив, що зараз весь світ може використовувати ці свідоцтва про вакцинацію для перетину державного кордону.
«Його можна отримати у сімейного лікаря, якщо ви пройшли весь курс вакцинації. Документ не буде захищатися ніякими QR-кодами», – сказав Кузін.
Також з 1 липня у додатку «Дія» має запрацювати цифровий Covid-сертифікат, який можна буде застосовувати як всередині країни, так і за кордоном.
«Другий документ – це сертифікат про вакцинацію. Він може бути або на цифровому носії, або в паперовому форматі для перевірки справжності цього документа», – зазначив головний санлікар.
За його словами, документ також буде доступний тільки повністю вакцинованим громадянам незалежно від виробника препарату. Адже всі вакцини, які використовують в Україні, мають сертифікацію ВООЗ.
Читайте також:
- «Спутник» не дозволений ВООЗ. Прикордонники завертають туристів, щеплених російською вакциною
- Масова вакцинація без черг: відкрито попередній запис для киян
- Польща поділилася досвідом вакцинації: уряд дотуватиме найактивніші місцеві громади
- Швидке зняття карантинних обмежень може мати катастрофічні наслідки – ВООЗ