Україна пускатиме іноземців із ковід-паспортами, але не на всі вакцини

Сертифікат про вакцинацію треба буде демонструвати під час перетину кордону

У переліку дозволених – шість вакцин

Кабмін дозволив в’їжджати в Україну іноземцям на основі не лише результатів ПЛР-тесту на коронавірус, а й тесту на антиген, а також сертифіката про повну вакцинацію препаратами, затвердженими ВООЗ. Про це йдеться у постанові Кабміну, опублікованій на сайті уряду.

Сертифікат про вакцинацію має бути виданий англійською мовою або з перекладом на англійську мову.

Крім цього, уряд дозволив громадянам України при наявності ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген не йти на самоізоляцію.

Зазначимо, що ВООЗ наразі затвердила використання вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm та Sinovac.

В Україні роблять щеплення вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca різних виробників та CoronaVac.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію не є «ковідним сертифікатом» чи «паспортом». У свідоцтві вказується лише інформацію про щеплення, натомість у сертифікаті вказуватимуть також інформацію про негативні ПЛР-тести або одужання від Covid-19.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна показати під час перетину кордону.

«Ковідні сертифікати» планують запустити в Україні до 1 липня. У МОЗ запевняли, що український сертифікат буде сумісним із європейськими. Угорщина, Молдова й Туреччина вже погодилися визнавати українські сертифікати.

Також міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко повідомив, що українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію.

У ЄС «ковід-сертифікат» почав працювати з 1 червня. Його почали видавати вже сім країн: Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія та Польща. Остаточно впровадити документ у Європейському Союзі планують із 15 червня.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України переглянув обмеження адаптивного карантину, який діє на території країни. Зокрема, тепер ресторанам дозволено працювати цілодобово.

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