  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Україна пускатиме іноземців із ковід-паспортами, але не на всі вакцини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сертифікат про вакцинацію треба буде демонструвати під час перетину кордону&nbsp; - Україна пускатиме іноземців із ковід-паспортами, але не на всі вакцини
    Сертифікат про вакцинацію треба буде демонструвати під час перетину кордону 
    Фото з відкритих джерел

    У переліку дозволених – шість вакцин

    Кабмін дозволив в’їжджати в Україну іноземцям на основі не лише результатів ПЛР-тесту на коронавірус, а й тесту на антиген, а також сертифіката про повну вакцинацію препаратами, затвердженими ВООЗ. Про це йдеться у постанові Кабміну, опублікованій на сайті уряду.

    Сертифікат про вакцинацію має бути виданий англійською мовою або з перекладом на англійську мову.

    Крім цього, уряд дозволив громадянам України при наявності ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген не йти на самоізоляцію.

    Зазначимо, що ВООЗ наразі затвердила використання вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm та Sinovac.

    В Україні роблять щеплення вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca різних виробників та CoronaVac.

    Міжнародне свідоцтво про вакцинацію не є «ковідним сертифікатом» чи «паспортом». У свідоцтві вказується лише інформацію про щеплення, натомість у сертифікаті вказуватимуть також інформацію про негативні ПЛР-тести або одужання від Covid-19.

    Міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна показати під час перетину кордону.

    «Ковідні сертифікати» планують запустити в Україні до 1 липня. У МОЗ запевняли, що український сертифікат буде сумісним із європейськими. Угорщина, Молдова й Туреччина вже погодилися визнавати українські сертифікати.

    Також міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко повідомив, що українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію.

    У ЄС «ковід-сертифікат» почав працювати з 1 червня. Його почали видавати вже сім країн: Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія та Польща. Остаточно впровадити документ у Європейському Союзі планують із 15 червня.

    Нагадаємо, що Кабінет міністрів України переглянув обмеження адаптивного карантину, який діє на території країни. Зокрема, тепер ресторанам дозволено працювати цілодобово.

    Читайте також:

    Теги: Кабмін туризм документи Україна щеплення вакцинація уряд мандрівка ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна пускатиме іноземців із ковід-паспортами, але не на всі вакцини